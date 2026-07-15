معرفی فیلمهای سینمایی آخر هفته تلویزیون
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «هامرشولد»، «مهاجران»، «استعداد من»، «صیاد»، «گریه نکن مربی»، «دوازده سال بردگی»، «طلا»، «پروژه ۷۴۹»، «استیو»، «در آغوش درخت»، «تحویل ویژه»، «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو»، «موجود فضایی»، «شاهد خاموش»، «هریت»، «بید مجنون»، «تباهی»، «پنجه طلایی»، «آبی و سیاه»، «صنوبرهای سوزان»، «شاهد نامرئی»، «سرباز چرین»، «خلبان»، «ران معیوب»، «لگو نینجاگو»، «ذهن برتر تو»، «بادگیر»، «داستان اسباب بازی ۲» و «نقاب زورو»؛ پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیر ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «هامرشولد» به کارگردانی «استیون نایت»، پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی میکائیل پرسبرانت، فرانسیس شولر و سیان بری؛ در سال ۱۹۶۱ آغاز میشود، زمانی که دیپلمات سوئدی، داگ هامرشولد، یک سال دیگر به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ابقاء میشود. او به عنوان رهبری صلحطلب و پرتلاش در بحرانهای مهم جهانی به خصوص در موضوع استعمارزدایی از آفریقا شناخته میشود. در این بین شاهد آغاز بحران کنگو در این کشور هستیم. جایی که مویز چومبو با حمایت و سرسپردگی به بلژیک طی کودتایی یک حکومت تجزیهطلب در استان کاتانگای کنگو ایجاد کرده است و باعث بروز بحران کنگو شده است. در میان این ناآرامیها، هامرشولد فکر میکند که سازمان ملل باید در این بحران مداخله کند. این امر با اعزام نیروهای حافظ صلح به این کشور در تابستان ۱۹۶۰ انجام میشود. از طرفی پاتریس لومومبا، رهبر استقلال کنگو احساس خطر میکند و هامرشولد هم تلاش میکند او را نجات دهد اما…
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فیلم سینمایی «مهاجران» به کارگردانی «فیلیپه گالوز هابرله»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی آلفردو کاسترو، مارک استنلی و سم اسپرول خواهیم دید: در سال ۱۸۹۳ میلادی در شیلی، خوزه منندز، یک زمیندار ثروتمند، برای گسترش قلمرو خود سه مرد را به سفری اکتشافی میفرستد. در ظاهر مأموریت آنها تعیین مرزهای زمین است، اما هدف واقعی پاکسازی منطقه از مردم بومی سلکنام است. رهبر گروه، مکلنان، مردی بیرحم و خشن است که همراه با بیل به قتل و آزار بومیان میپردازد. سگوندو، جوانی که در ابتدا از حقیقت ماجرا بیخبر است، بهتدریج شاهد این جنایات میشود و دچار بحران اخلاقی میگردد. سفر آنها به نمادی از خشونت استعمار و تصرف سرزمین تبدیل میشود. هرچه داستان پیش میرود، کشتار و سرکوب بومیان شدت میگیرد و روشن میشود که این اقدامات با حمایت صاحبان قدرت انجام میشود و…
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**** شبکه دو سیما
فیلم تلویزیونی «استعداد من» به کارگردانی «حمید عبدالهی نجف آبادی»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم درباره امیرعلی پسر نوجوانی است که علاقه زیادی به نویسندگی داشته و در این زمینه از استعداد بالایی نیز برخوردار است. او بسیاری از شبها تا دم صبح بیدار مانده و به تلاش برای نوشتن داستانهای مختلف ادامه میدهد. این در حالی است که پدر و مادر امیرعلی چنین میپندارند که پسرشان به راه بیهودهای قدم گذاشته که در نهایت برایش هیچ فایده و موفقیتی در پی نخواهد داشت. از یک طرف مادر امیرعلی از برادرش، یعنی دایی امیرعلی میخواهد او را به جایی معرفی کند تا حرفهای فرا بگیرد که برای آیندهاش مفید باشد. دائی نیز امیرعلی را به مشاغلی همچون مبل فروشی، آرایشگری و مکانیکی معرفی مینماید، اما در هر یک از آنها امیرعلی با شیطنتها و سربه هوا بازیهایش فجایعی را رقم میزند و…
محمد فیلی، مهدی امینی خواه، مهرشاد صفری، رامین راستاد و مهدیه آنتیکی در فیلم تلویزیونی «استعداد من» بازی کرده اند.
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فیلم سینمایی «صیاد» به کارگردانی «جواد افشار»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم برشی از زندگی و فعالیتهای نظامی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فرمانده برجسته نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ ایران و عراق را روایت میکند. در اوج جنگ و تنشهای سیاسی او با بحرانهای داخلی و خارجی روبهرو است و باید میان مسئولیتهای سنگین نظامی و فشارهای سیاسی موجود، تصمیمهای حیاتی بگیرد و…
علی سرابی، هومن برقنورد، مارال بنیآدم و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «صیاد» هنرنمایی کرده اند.
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**** شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «گریه نکن مربی» به کارگردانی «آتسوشی کانشیگه»، پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی یامی اسو، کازاکی هوریکه و رینا کاوایی خواهیم دید: بوچی مربی میانسال بیسبال مدرسه نیشی است که اکنون چندان دل و دماغ و نشاط گذشته را ندارد. او هنگام مراجعه به بیمارستان با شاگرد سیزده سال پیش خود در دبیرستان جونان روبرو میشود. سایتوی جوان که به اتفاق همسر خود (یوکینو) برای چکاپ سالانه آمده، خاطرة خوشی از او ندارد و از هیچ زخم زبان و تکه پرانی به مربی سابق خود روگردان نیست و…
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فیلم سینمایی «دوازده سال بردگی» به کارگردانی «استیو مککوئین»، پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی چیویتل اجیوفور، مایکل فاسبندر و بندیکت کامبربچ آمده است: سال ۱۸۴۱، سالومون نورثاپ یک سیاهپوست آزاد است که با همسر و فرزندانش زندگی میکند. او با نواختن ویولن امرار معاش میکند. یک شب توسط چند نفر اراذل و اوباش اغفال شده، به وسیله آنها مسموم و بهعنوان برده فروخته میشود. به هوش که میآید، خود را در غل و زنجیر میبیند. سپس به مزارع پنبه در جنوب آمریکا برده میشود و…
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فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «ریما گاگتی»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
داستان این فیلم با بازی اکشای کومار و مونی روی؛ مربوط به سال ۱۹۴۶ و زمانی که هند به بریتانیا وابسته است و به عنوان یک کشور مستقل حق تصمیم گیری در امور کشورش را ندارد، مردی به نام تاپان مدیر تیم هاکی هند است، تیمی که تمامی بازیکنانش هندی نیستند و از کشورهای مختلف عضو دارد. تاپان آرزو دارد که تیمی مستقل بدون وابستگی به بریتانیا تشکیل دهد و مدیریت تیم را بر عهده بگیرد تا بتواند تیم را به قهرمانی برساند. اما مدیران بریتانیایی اجازه چنین تصمیمی را به تاپان نمیدهند. تاپان به مدت دو سال ورزش را کنار میگذارد و به آدمی مست و بیقید و بند تبدیل میشود. همسر تاپان که نمیتواند تاپان را این گونه ببیند، تصمیم میگیرد به همسرش کمک کند و او را از این وضعیت نجات دهد. تاپان با کمک همسرش مستی را کنار میگذارد و دوبار عزمش را جزم میکند و نزد مدیران بریتانیایی ورزش هند میرود و با درخواستهای متفاوت از آنها میخواهد که به او اعتماد کنند و اجازه بدهند که تاپان یک تیم مستقل از ورزشکاران هندی در بازی هاکی روی چمن تشکیل دهد. مدیران بریتانیایی به تاپان اعتماد میکنند. تاپان تیم را تشکیل میدهد اما…
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فیلم سینمایی جدید «پروژه ۷۴۹» به کارگردانی «چوان لو»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی کری وانگ، میائو میائو و رایان ژنگ خواهید دید: سالها پیش در یک حفاری عمیق در معدنی عظیم در یکی از مناطق چین با موجودات عجیبی مواجه میشوند. از جمله موجودی عجیب که بعد از حفاری هر لحظه بزرگ و بزرگتر میشود. کارگر معدنی که با این موجود تماس داشته بعد از مدتی فوت میشود ولی ماشان پسر او که اندکی بعد از حادثه به دنیا آمده دچار جهش ژنتیکی شده و حالا نوجوانی با قابلیتهای ویژه است. محققان چینی طی این سالها در آزمایشگاه ویژهای به نام ۷۴۹ او را زیر نظر داشتهاند تا راز این تغییرات و قابلیتهای فرا انسانی را درک کنند ولی به چیزی پی نمیبرند. در این سالها موجود داخل معدن هر لحظه بیشتر رشد کرده و حالا ممکن است کل شهر را نابود کنند. محققان دوباره به سراغ ماشان میروند تا شاید او بتواند جلوی این موجود را بگیرد و یا نابودش کند اما…
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**** شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی جدید «استیو» به کارگردانی «بری لوینسون»، پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آرچی فیشر، جی لیکورگو و کیلین مورفی آمده است: مدرسه استتنوود، مدرسهای که برای تعلیم و تعلم جوانان زیر ۱۸ سال که مشکلات روحی و روانی و پرخاشگری دارند، تاسیس شده است. قرار است ظرف ۶ ماه از سوی هیات امنای مدرسه منحل شود. در این میان استیو معلم و مدیر سختکوش مدرسه تحت فشار این تصمیم توان روحیاش را از دست داده. او که چندی پیش در یک سانحه تصادف رانندگی باعث مرگ یک دختربچه شده و اسیب بدنی زیادی دیده هنوز نتوانسته ترومای خود را درمان کند و از داروهای مسکن قوی استفاده میکند. فیلم یک روز کامل از ۸ صبح تا ۸ صبح روز بعد ادامه پیدا میکند. در این روز یک گروه مستندساز در مدرسه حضور دارد و از مربیان و شاگردان مصاحبه میگیرد. فضای مدرسه بسیار مشوش است و استیو مدام مانع دعوای بچهها میشود. تا این که…
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فیلم سینمایی جدید «در آغوش درخت» به کارگردانی «بابک خواجه پاشا»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در این فیلم خواهیم دید: کیمیا با همسرش فرید و فرزندانش در نزدیکی ارومیه زندگی میکند. او سالها مبتلا به سندروم ترس از دوری است و از ۱۵ کیلومتری روستای خود دورتر نشده است. او و فرید اگرچه زندگی خوبی داشتهاند اما حالا پس از ۱۲ سال تصمیم گرفتهاند توافقی جدا شوند و فرزند بزرگتر با فرید و فرزند کوچکتر با کیمیا زندگی کند. آنها به دلیل وابستگی شدید فرزندانشان به هم به بهانههای مختلف آنان را از هم جدا میکنند. بچهها این موضوع را فهمیده اند. برادر بزرگتر به برادر کوچک قول میدهد که مانع جدایی شود. روزی در یکی از این جداییهای ساختگی بچهها به کنار رودخانه میروند و مادر گمان میکند آنها در آب افتادهاند و…
مارال بنی آدم، جواد قامتی و روح الله زمانی در فیلم سینمایی «در آغوش درخت» بازی کرده اند.
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**** شبکه تهران سیما
فیلم سینمایی «تحویل ویژه» به کارگردانی «پارک دای مین»، پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی سو دام پارک، هیو دانگ ون و جو هی بانگ خواهیم دید: یونها دختر جوانی است که در رانندگی تبحر زیادی دارد. او به عنوان راننده در شرکت حمل ونقل غیر قانونی شخصی به نام باک ساژان کار میکند. دوشیک و پسرش کیم سئون میخواهند از کشور خارج شوند و قرار است که یونها انها را به کشتی برساند. دوشیک یک ردیاب امنیتی در دست دارد که پلیس فاسدی به نام سروان چو به دنبال آن است. سروان چو با افرادش سراغ دوشیک میرود و دوشیک ردیاب را به پسرش میدهد تا ردیاب به دست سروان چو نیفتد و او را از پنجره بیرون میفرستد تا خودش را به یونها که منتظرشان است برساند. یونها با دیدن بچه ابتدا قصد ندارد او را با خود ببرد ولی افراد سروان چو به آنها حمله میکنند و یونها به ناچار بچه را با خود میبرد. یونها بارها با افراد سروان چو به خاطر نجات کیم سئون درگیر میشود و…
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فیلم سینمایی «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو» به کارگردانی «دیوید کر»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن با بازی داون فرنچ، بیل بیلی و راب برایدون خواهیم دید: رولد یک پسر کوچک است که به تازگی خواهر و پدرش را از دست داده است. او به داستانهای کودکانه نویسندهای به نام بئاتریکس باتر علاقمند است و خیلی دوست دارد که این نویسنده و خانهاش را که تصویرش روی جلد کتابهای اوست را ببیند. وقتی رولد متوجه میشود که مادرش میخواهد او را به یک مدرسه دور بفرستد تصمیم میگیرد که به تنهایی سفر کند. ولی مادرش در ایستگاه قطار او را پیدا کرده و…
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فیلم سینمایی «موجود فضایی» به کارگردانی «آر راوی کومار»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی سیواکارتیکیان، راکول پریت سینگ، شاراد کلکار، ایشا کوپیکار، کاروناکاران، یوگی بابو، دیوید براتون دیویس، بانوپریا و بالا ساراوانان خواهیم دید: تامیز کشاورز جوانی است که با آلوده کردن زمین بسیار مخالف است و به همین دلیل محصولات او کاملا ارگانیک است. بعد از این که به مزرعه او ملخ حمله میکند او برای کار به شهر میرود و مادرش در روستا میماند تا به کشاورزی برسد. آری مرد جاه طلبی است که روی پروژه به دست آوردن یک منبع انرژی بسیار قوی به نام اسپارک کار میکند که میتواند باعث به هم زدن تعادل زمین شود. اسپارک در حقیقت یک تکه از سیارهای است که آدم فضاییها روی آن زندگی میکنند و به همین دلیل فضاییها یک نفر به نام هارا، را برای به دست آوردن اسپارک به زمین میفرستند، که تامیز و هارا با هم آشنا میشوند و…
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**** شبکه نمایش
فیلم سینمایی «شاهد خاموش» به کارگردانی «جان هُلمبِرگ»، پنج شنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی اِوا مِلاندِر، فیلیپ بِرگ و اِمی دیسیس مونت خواهیم دید: کانی پدر جوانی است که از همسرش جدا شده و از لحاظ تحصیلات و وضعیت مالی دستاورد خاصی ندارد. همسر سابق او با یک خلبان ثروتمند و موفق ازدواج کرده و همین مسئله حسادت کانی را برانگیخته میکند. از سوی دیگر لوکا مردی است که از یک صحنه جا به جایی مواد مخدر با موبایلش فیلم گرفته و به همین دلیل از سوی قاچاقچیان مورد تعقیب قرار گرفته و در منزلش کشته میشود. این در حالی است که کانی در همان زمان در منزل لوکا مشغول نصب تلویزیون بوده، و زمانی که قاتل متوجه حضور او در منزل میشود، کانی را بیهوش کرده و…
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فیلم سینمایی «هریت» به کارگردانی «کیسی لمونز»، پنج شنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم با بازی سینتیا اریوو و جنیفر ندلز؛ داستان زندگی هریت تابمَن را روایت میکند. بردهای که در سن ۲۹ سالگی از محل سکونت خود به ایالت فیلادلفیا گریخت اما پس از مدتی برای نجات خانواده خود به زادگاهش بازگشت. وی در سفرهای مکرر خود به بیش از ۳۰۰ برده کمک کرد تا به ایالتهای شمالی فرار کنند و پس از شروع جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۱، به عنوان اولین زن، فرماندهی یک عملیات نظامی را برعهده گرفت که…
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فیلم سینمایی «بید مجنون» به کارگردانی «مجید مجیدی»، پنج شنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم سینمایی درباره مردی است که پس از سالها، طی عمل جراحی که در خارج از کشور انجام میگیرد، بینایی خود را باز مییابد؛ و در ادامه با مشکلاتی در زندگی مواجه میشود. نابینایی که از ۸ سالگی بینایی خود را از دست دادهاست امیدی مییابد برای دیدن دوباره رنگها و خطوط زندگی عادی. وی با خدای خویش عهد میبندد که در صورت توان مجدد برای بینایی در راه خداوند زندگی کند، اما…
پرویز پرستویی، رویا تیموریان و لیلا اوتادی در فیلم سینمایی «بید مجنون» نقشآفرینی کردهاند.
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فیلم سینمایی جدید «تباهی» به کارگردانی «گارث اونس»، پنج شنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی تام هاردی، لاکهارت اوگیلوی، کوئلین سپولودا، جاستین کورنویل و جیم سزار خواهیم دید: کارآگاه مجروحی برای نجات پسر یک سیاستمدار وارد دنیای تبهکاران میشود و هزارتویی پیچیده از فساد و دسیسه را کشف میکند که تمام شهر را طعمه خود کرده است اما…
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فیلم سینمایی «پنجه طلایی» به کارگردانی «فلیکس چونگ»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی تونی لیانگ، اندی لائو، شارلین چوی و سیمون یام؛ داستان زندگی مفسدی اقتصادی در هنگکنگ به نام هنری چِنگ را روایت میکند که از طریق دستکاری بازار سهام به قدرت بسیار زیادی میرسد. افسر پلیس لیو جی یوآن ده سال منتظر میماند تا با جمع کردن مدارک و شاهدین، چنگ را به زیر بکشد، که…
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فیلم سینمایی «آبی و سیاه» به کارگردانی «دیون تیلور»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی فرانک گریلو و نائومی هریس؛ داستان یک زن پلیس آفریقایی آمریکایی تازه کار را دنبال میکند که اتفاقی به افسران فاسد برخورد میکند که در حال کشتن یک فروشندهی مواد هستند، و این اتفاق با دوربین روی لباسش ضبط میشود. آنها او را در ادامهی شب دنبال میکنند تا فیلم را از بین ببرند، اما اوضاع بدتر میشود زمانی که به آنها از گروه مجرمانهای خبر میرسد که آن زن مسئول مرگ فروشندهی مواد آن گروه است و…
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فیلم سینمایی «صنوبرهای سوزان» به کارگردانی «عباس شیخبابایی»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم خواهیم دید: هفت خانواده در خانهای قدیمی که به خراب آباد موسوم است زندگی فلاکت باری دارند. تنها لذت آنها این است که هر شب با تلویزیون محمد، که پادوی تماشاخانهای در لاله زار است، خود را سرگرم میکنند. روزی تلویزیون به سرقت برده میشود. منصور، برادر محمد و حاج عمو، صاحب خانه، به مستأجرها بدگمان میشوند و همه اتاقهای خانههای خراب آباد را جستجو میکنند، اما چیزی دستگیرشان نمیشود، تا این که روشن میشود دزد…
بیژن امکانیان، زنده یاد مرتضی احمدی، زنده یاد جمیله شیخی، عبدالرضا اکبری و بهزاد فراهانی در فیلم سینمایی «صنوبرهای سوزان» به هنرمندی پرداختهاند.
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فیلم سینمایی «شاهد نامرئی» به کارگردانی «استفانو موردینی»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی ریکاردو اسکاماریکو، ماریون لئون و فابریزیو بنتیگولیو آمده است: آدریانا مردی جوان و موفق به دنبال گرفتن یک قرار مهم است که میتواند شرایط کاریش را دگرگون کند. او در یکی از روزها به همراه لائورا طراح پروژه که زنی جوان است به منطقهای جنگلی برای بازدید و عکاسی رفتهاند که ناگهان در جاده با یک ماشین تصادف میکنند و موجب مرگ راننده آن که پسر جوانی به نام دانیله است، میشوند. آنها از ترس اینکه روزنامهها از پروژه آنها سر دربیاورند و این تصادف پروژه را تحت تاثیر خود قرار دهد تصمیم میگیرند ماشن و جسد را به داخل برکه انداخته و موضوع را از همه پنهان کنند. پدر و مادر دانیله بر حسب اتفاق در همان روز در جاده با لائورا برخورد میکنند و پس از چند روز وقتی اتفاقات را کنار هم میگذارند متوجه میشوند ناپدید شدن پسرشان به نحوی به لائورا و آدریانا مربوط است و…
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**** شبکه افق
فیلم سینمایی «سرباز چرین» به کارگردانی «دیمیتری کولتسف»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آیتال استپانوف، الکساندر کازانتسف و دیمیتری کولتسف آمده است: در جنگ جهانی یکی از جبهههای شوروی با کمترین امکانات موفق میشود مقابل سربازان نازی مقاومت کرده آنها را از سرزمینشان بیرون کند. در این نبرد؛ شوروی با ارسال پشتیبانی و مهمات موافقت نمیکند و چند تن سرباز یک تنه مقابل توپ و تانک دشمن مقاومت میکنند و…
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فیلم سینمایی «خلبان» به کارگردانی «جمال شورجه»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: سروان عباس دوران، خلبان موفق نیروی هوایی که دشمن چند بار در ترور او ناکام مانده، سرپرستی عملیات دشواری بر فراز خاک بغداد را به عهده میگیرد و همراه با یک اسکادران شامل ده هواپیمای جنگنده به بغداد هجوم میبرد تا علاوه بر گذشتن از دیوار مستحکم پدافند بغداد، با پرواز در ارتفاع پایین دیوار صوتی را بشکند. هدف از این عملیات ناامن نشان دادن بغداد است که به عنوان شهر میزبان کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد انتخاب شده است. داوید، مسئول خارجی ستاد خبری بغداد، با هجوم هواپیماهای ایرانی میگریزد و بلومی، خبرنگار مشهور مستقل خارجی که به بغداد دعوت شده، با گروهش تنها میماند. بلومی که برای امن نشان دادن بغداد تبلیغات زیادی به راه انداخته، با دیدن هواپیماهای ایرانی نظرش عوض میشود و گروه همراهش را وادار به عکاسی و فیلمبرداری برای تهیه گزارشی تازه از وضعیت بغداد میکند. درحالی که عراقیها سعی دارند حضور هواپیماهای ایرانی را یک مانور داخلی جلوه دهند، هواپیمای سرهنگ عباس دوران دچار نقص فنی میشود و…
علی دهکردی، جعفر دهقان، نگین صدق گویا، اصغر محبی، هوشنگ توکلی، علی رامز، زهره صفوی، فرامرز شهنی، امیر معاون زاده و احمد جوهری در فیلم سینمایی «خلبان» هنرنمایی کرده اند.
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**** شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «ران معیوب» به کارگردانی «سارا اسمیت، ژان فیلیپ واین و اکتاویو ای. رودریگز»، پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این انیمیشن دنیایی فرضی را به تصویر میکشد که در آن یک کمپانی رباتسازی، نسل جدیدی از رباتها را اختراع میکند که میتوانند دوست انسانها شوند و برای آنها دوستان زیادی پیدا کنند. رباتها به مثابه یک شبکهی اجتماعی عمل میکنند و طبق علایق فردی هرکس، دوستانی را به او معرفی میکنند. طولی نمیکشد که هر نوجوانی یک حبابربات در اختیار میگیرد و در کنار او زندگی میکند. در این میان پسری به نام بارنی به دلیل شرایط بد اقتصادی خانوادهاش، توانایی تهیهی ربات حبابی ندارد و زندگی سنتی و سادهای را میگذراند. هممدرسهایهایش بارها او را به خاطر بهروز نبودن و نداشتن ربات مسخره میکنند تا آن که پدر بارنی برای تولدش یک حبابربات تهیه میکند. بارنی خوشحال از این که میتواند مانند دیگر همکلاسیهایش باشد، ربات خود را به کار میگیرد اما زود متوجه میشود که این ربات حبابی مانند سایر رباتها عمل نمیکند و خصلتهای انسانی دارد و میتواند یک ارتباط واقعی با احساساتی عمیق برقرار کند. بارنی نام او را ران میگذارد. زمانی که کمپانی متوجه این ربات معیوب میشود سعی میکند آن را بیابد و از بین ببرد اما…
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انیمیشن سینمایی «لگو نینجاگو» به کارگردانی «چارلی بین، پل فیشر و باب لوگان»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: یک معمار به نام لوید با نام مستعار نینجای سبز به همراه دوستانش که جنگجویان مخفی هستند باید در نبردی برای نجات شهر نینجاگو شرکت کنند. رهبر آنها استاد وو است که آنها را راهنمایی میکند تا در مقابل یک جنگجوی بدجنس به نام گارمادون مبارزه کنند؛ کاری که پدر لوید نیز در گذشته انجام داده است…
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**** شبکه امید
فیلم سینمایی جدید «ذهن برتر تو» به کارگردانی «دایلان هاگنز»، پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی فین فوگلز، الیز شاپ و باس هوفلاک؛ درباره لو، پسری دارای معلولیت است که زندگی کسل کنندهای را با والدیناش که او را محدود میکنند، پیش میبرد. مادربزرگ خونسرد و ماجراجوی او برای تعطیلات نزد آنها میرود و به آن پیشنهاد شرکت در جشنواره ابرقدرتهای شهر را میدهد و…
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فیلم سینمایی «بادگیر» به کارگردانی «تنیث گلین مالونی»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی لنوکس موناگان، جسیکا مائبوی، کلتون پل، مکس ترنر، کوکو گرین استون، پیا میراندا و جسیکا مک نامی؛ درباره پرسی، پسری است که سایه غم از دست دادن پدر و مادرش در آتشسوزی، همواره بر دلش سنگینی دارد حالا با پدربزرگی عجیب و دو خاله خود، یکی مبتلا به آلزایمر و دیگری مشغول کار امداد و نجات، زندگی میکند. پدربزرگ، مردی بود که اعتقاد داشت ارواح خوب به اذن خداوند اجازه مییابند در فکر و ذهن ما حاضر شوند و منجر به آرامش بازماندگان شوند و این باور، ایمان پرسی به زندگی پس از مرگ را تقویت میکرد. پرسی، دل به دویدن بسته بود. رویاهایش را در قالب یک کفش ورزشی قرمز رنگ جذاب و خوب میدید که برای خرید آن حتی در مزرعه اسبها کار میکرد. در مدرسه، با کیثی، پسری تنها که مادرش آتشنشان بود، آشنا شد. دیزی، دخترک کوچکی که همیشه لبخند بر لب داشت، نیز به جمع آنها پیوست تا به عنوان مربی نقش آفرینی کند. روز مسابقه فرا میرسد اما با اعلام آتش سوزی در شهر مسابقه لغو میشود. پرسی، کیثی و دیزی برای کمک به خاله بزرگشان که در جنگل به دنبال طوطی عروسکیاش گم شده بود، به دل آتش زدند و در عمق جنگل، به پناهگاهی قدیمی پناه بردند. اما آتش به آنها نزدیکتر شد. با کمک خواستن از روح پدربزرگ درگذشتهاش و امداد الهی توانستند از فاجعه بزرگتری جلوگیری کنند و نجات پیدا کنند. خاله کوچکتر بالاخره کفش را برای پرسی خرید اما…
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**** شبکه فراتر (۴k)
انیمیشن سینمایی «داستان اسباب بازی ۲» به کارگردانی «جان لستر»، پنج شنبه ۲۵ تیر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: وودی و دوستانش اسباب بازیهای پسربچهای به نام اندی هستند. زمانی که مادر اندی یکی از اسباب بازیهای خراب را در جعبه حراج خانگی میگذارد و از خانه بیرون میبرد، وودی برای نجات او از خانه بیرون میرود. او موفق میشود اسباب بازی را نجات دهد اما خودش توسط مردی به نام ال دزدیده میشود. ال قصد دارد وودی را همراه با یک مجموعه عروسک دیگر به موزهای در ژاپن بفرستد و از این راه پول دربیاورد. در این مجموعه اسباب بازی جسی، معدنیاب و اسبی به نام بولزای هستند که در گذشته همراه با گاوچرون وودی یک مجموعه محبوب بودهاند و حالا با وجود وودی دوباره کامل شده اند. وودی ابتدا سعی میکند از خانه ال فرار کند و پیش اندی برگردد اما متوجه میشود با بازگشت او مجموعه دیگر کامل نیست و جسی و معدنیاب باید به انبار بروند. وودی به خاطر آنها قبول میکند به ژاپن برود و با هم تبدیل به یک مجموعه محبوب شوند اما…
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فیلم سینمایی «نقاب زورو» به کارگردانی «مارتین کمپبل»، جمعه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی آنتونیو باندراس، آنتونی هاپکینز و کاترین زیتا جونز خواهید دید: دیگو یا همان زورو که مشغول مبارزه با ظلم و بیعدالتی است در مبارزه با رافائل مونترو شکست میخورد و مونترو همسر زورو را میکشد و فرزندش را با خود میبرد. بعد از بیست سال دیگو از تبعید در اسپانیا بازمیگردد اما در این مدت فرزند او بزرگ شده است و مونترو کالیفرنیا را به یک منطقهی مستقل تبدیل کرده است. برای همین دیگو به دنبال نقشهای برای انتقام است تا این که مردی جوان به نام الخاندرو مریتا را پیدا میکند. او که خود در زمان کودکی زورو را الگوی خود میدیده تصمیم میگیرد که راه زورو را ادامه دهد و…