شماره سوم دوماهنامه «فیل» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیدیبو، شماره سوم دوماهنامه فرهنگی و ادبی «فیل» با پرونده ویژه «روایت زن در هنر و ادبیات» توسط پلتفرم فیدیبو منتشر شد؛ شماره‌ای که به بازخوانی جایگاه زنان در عرصه‌های ادبی و هنری می‌پردازد و تلاش می‌کند روایت زنان را نه فقط به‌عنوان موضوع آثار، بلکه در جایگاه خالق، نویسنده و راوی مورد بررسی قرار دهد.

پرونده ویژه این شماره با این پرسش شکل گرفته است که زنان در روایت هنر، ادبیات و تاریخ فرهنگی ایران چه جایگاهی داشته‌اند و چه بخش‌هایی از تجربه زیسته آنان همچنان کمتر دیده و شنیده شده است. «فیل» در این شماره به حضور و غیبت زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی می‌پردازد؛ از روزنامه‌نگاری زنان در دوره مشروطه و تصویر زن در سینمای ایران تا ادبیات، موسیقی، عکاسی و تصویرگری.

در شماره سوم دوماهنامه «فیل» آثاری از کتایون سنگستانی، مهرنوش ارزاقی، حسین سبحانی، حسن نیازی، فاطمه فاطمی، هدی حدادی، یلدا معیری، سپند امیرسلیمانی، سایه اقتصادی‌نیا، ساناز بیان، حامد صحت، فرخنده آقایی، پروانه فرازمند، آسو ریاضی، فاطمه کاری، رامین سپاسی، فاطمه خوشنویس، امیرحسین حیدری، رعنا نوری، سارا نسیمی‌خواه، نرگس کلانتری و مجید جلیسه منتشر شده است.

یادداشت سردبیر به قلم کتایون سنگستانی به چرایی انتخاب موضوع «روایت زن در هنر و ادبیات» و تفاوت میان زن به‌عنوان سوژه و زن در جایگاه هنرمند می‌پردازد. در ستون «زاویه دید»، مهرنوش ارزاقی نسبت خانه و نویسندگی زنان را بررسی کرده و حسین سبحانی در مطلبی درباره ظهور جراید نسوان، نقش نخستین روزنامه‌های زنان در ایران را در طرح موضوعاتی مانند تحصیل، حق رأی و برابری مرور می‌کند.

همچنین حسن نیازی سیر تصویر زن در سینمای ایران را دنبال کرده، فاطمه فاطمی به بازنمایی زن در هنر و ادبیات پرداخته و سیپد امیرسلیمانی رد صدای زنان در موسیقی پاپ ایران از دهه پنجاه تا هشتاد را بررسی کرده است.

در بخش‌های دیگر این شماره، یلدا معیری از تجربه زنان عکاس ایران در ثبت تاریخ معاصر نوشته و هدی حدادی درباره جهان تصویرگری زنان و شکل‌گیری زبان شخصی خود سخن گفته است. گفت‌وگوهایی با سایه اقتصادی‌نیا، ساناز بیان، فرخنده آقایی و آسو ریاضی درباره ادبیات، نمایشنامه‌نویسی، داستان‌نویسی و تجربه زنانه در هنر نیز در این شماره منتشر شده است.

در ستون «از سطر تا صحنه» پیشنهادهایی برای خواندن، دیدن و شنیدن آثار فرهنگی مرتبط با موضوع این شماره ارائه شده و در بخش «از چاپخانه تا قفسه»، مجید جلیسه به زندگی مادام بارنوئود، نخستین کتاب‌فروش زن ایران، پرداخته است. همچنین در بخش داستان، «گرمای غیرقابل تحمل» نوشته پروانه فرازمند منتشر شده است.

نخستین شماره دوماهنامه «فیل» آبان ۱۴۰۴ منتشر شد و این نشریه پس از انتشار شماره اول، به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از اختلال در دسترسی به اینترنت آزاد، با وقفه‌ای در انتشار شماره‌های بعدی مواجه شد.

«فیل» در شماره‌های پیشین نیز به سراغ تجربه‌های زیسته انسان معاصر رفته است. شماره اول با عنوان «زیر سایه پاییز» به مکث، یادآوری و تاب‌آوری در روزگار پرهیاهو پرداخت و شماره دوم که اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد، مفهوم «خانه» را از منظر ادبیات، سینما و تجربه اجتماعی بررسی کرد؛ خانه‌ای که گاه پناه است، گاه خاطره و گاه نمادی از وطن و امید.

شماره سوم دوماهنامه فرهنگی و ادبی «فیل» با موضوع «روایت زن در هنر و ادبیات» هم‌اکنون به‌صورت الکترونیکی به آدرس (http://fidb.ir/cpu) در دسترس مخاطبان قرار دارد.

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