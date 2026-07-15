جبران‌ گذشته با نگاه به آینده، رسالت جدید مدیریت قرآنی در کهکیلویه و بویر احمد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا ارباب سلیمانی معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهکیلویه و بویر احمد گفت: استان کهکیلویه و بویر احمد علی رغم وجود ذخایر نفتی و گازی و سرمایه های خداداد از محرومیت‌ها رنج می‌برد، هر خدمتی به این استان می تواند بخشی از ستم‌ها و عقب‌ماندگی‌های دوران ستم‌شاهی را جبران کند، البته جبران گذشته‌ با نگاه به آینده.

حمید رضا ارباب سلیمانی در ادامه افزود: شخصیت‌هایی مثل آیت‌ الله‌ سید مَلِک‌ حسینی (۱۳۰۳ش–۱۳۹۱ش) مجتهد زمان‌شناس، مبارز‌ و غیور شیعه در مقابل ظلم پهلوی و اعوانش مردانه ایستاد و شجاعانه از سرزمین خود دفاع کرد.

معاون قرآنی وزیر افزود : این منطقه از جهات مختلف حائز اهمیت است و ضرورت دارد در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی کانون توجه قرار گیرد . رئیس مرکز عالی قرآن و عترت گفت: بی‌تردید حمایت از این استان جبران بخشی از خسارت‌هایی است که به این استان پیش از انقلاب اسلامی وارد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی با اشاره به اقدامات مرکز عالی قرآن و عترت در راستای تنظیم تفاهم نامه های همکاری با استان ها گفت: امید است با برنامه‌ریزی صحیح و تلاش مضاعف شاهد تحول قرآنی در این استان باشیم.