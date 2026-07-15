ایران از ارکان ثبات در منطقه است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سلجوق گیوه‌لی، مشاور عالی حزب ینیدن رفاه و معاون سابق این حزب، با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، با اصغر فارسی، رایزن جدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف ضمن تأکید بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و ترکیه، بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان دو کشور و تداوم ارتباطات میان رایزنی فرهنگی و حزب ینیدن رفاه تأکید کردند.

سلجوق گیوه‌لی با تبریک انتصاب اصغر فارسی به عنوان رایزن جدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، برای وی در انجام مأموریت جدید آرزوی موفقیت کرد و اظهار امیدواری نمود که روابط و همکاری‌های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حزب ینیدن رفاه، همانند سال‌های گذشته، با قوت و پویایی ادامه یابد.

وی با اشاره به پیشینه عمیق روابط ایران و ترکیه، اظهار کرد: دو ملت از کهن‌ترین ملت‌های منطقه هستند و طی قرن‌های متمادی، روابط فرهنگی، تمدنی و انسانی گسترده‌ای با یکدیگر داشته‌اند.

گیوه‌لی افزود: برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، ایران و ترکیه در دوران معاصر از ورود به درگیری‌های مستقیم با یکدیگر پرهیز کرده‌اند و همین موضوع، زمینه‌ای ارزشمند برای توسعه همکاری‌های دوجانبه فراهم آورده است.

مشاور حزب ینیدن رفاه همچنین با اشاره به دیدگاه‌های بنیانگذار جریان «ملی گوروش»، خاطرنشان کرد: پروفسور نجم‌الدین اربکان، همواره بر اهمیت روابط راهبردی میان ایران و ترکیه تأکید داشت و جمهوری اسلامی ایران را یکی از ارکان مهم ثبات، استقلال و قدرت در منطقه می‌دانست.

وی افزود: تقویت روابط میان دو کشور، نه تنها به سود ملت‌های ایران و ترکیه، بلکه به نفع صلح، امنیت و توسعه منطقه خواهد بود.

گیوه‌لی در ادامه، با تمجید از تاریخ و تمدن ایران، آثار فرهنگی و علمی ایران را میراثی بی‌بدیل برای جهان اسلام و بشریت توصیف کرد و گفت: زبان و فرهنگ فارسی تأثیر عمیقی بر فرهنگ و ادبیات ترکیه داشته است، به گونه‌ای که امروزه بیش از شش هزار واژه فارسی در زبان ترکی رایج است و این امر، نشان‌دهنده عمق پیوندهای فرهنگی دو ملت است.

مشاور حزب ینیدن رفاه به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و مقاومت مردم ایران در برابر حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را ستود و اظهار کرد: ملت ایران با ایستادگی و انسجام ملی از حاکمیت و استقلال خود دفاع کرد.

وی افزود: مردم ترکیه در این مقطع حساس، احساس همدلی و همبستگی خود را با مردم و دولت ایران ابراز کردند و این همدلی، ریشه در پیوندهای تاریخی و عاطفی دو ملت دارد.

مشاور حزب ینیدن رفاه در پایان سخنان خود، همکاری و همدلی هرچه بیشتر میان ایران و ترکیه را ضرورتی راهبردی دانست و تأکید کرد: دو کشور با اتکا به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی خود می‌توانند نقش مؤثرتری در حل مسائل منطقه و تقویت همکاری‌های جهان اسلام ایفا کنند.

در ادامه این دیدار، اصغر فارسی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، ضمن ابراز خرسندی از حضور سلجوق گیوه‌لی در رایزنی فرهنگی، از پیام تبریک و حمایت وی قدردانی کرد و بر اهمیت استمرار ارتباطات فرهنگی و فکری میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی دو کشور تأکید نمود.

وی در سخنان خود با اشاره به سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر، اظهار کرد: امپریالیسم آمریکا طی دهه‌های گذشته همواره تلاش کرده است با اعمال فشار، تحریم، جنگ و ایجاد ناامنی، مانع پیشرفت کشورهای مستقل، به‌ویژه کشورهای اسلامی شود. به گفته وی، این سیاست‌ها در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز با شیوه‌های مختلف دنبال شده است.

فارسی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران نه تنها پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور را برنمی‌تابند، بلکه در مقاطع مختلف با حمایت از اقدامات خصمانه علیه ایران، از جمله تشویق رژیم بعث عراق به آغاز جنگ تحمیلی، حمایت از ترور دانشمندان ایرانی، تلاش برای ایجاد اختلاف و تجزیه‌طلبی در داخل کشور و در نهایت اقدام به حملات مستقیم نظامی علیه ایران، کوشیده‌اند روند توسعه و اقتدار ایران را متوقف کنند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ملت ایران با هوشیاری، انسجام و اتکا به توان داخلی، این توطئه‌ها را ناکام گذاشته و با وجود فشارهای خارجی، عزم خود را برای ادامه مسیر پیشرفت علمی، فناوری، فرهنگی و اقتصادی حفظ کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از مواضع دولت و ملت ترکیه در ابراز همدردی و همبستگی با جمهوری اسلامی ایران در جریان تحولات اخیر قدردانی کرد و این همراهی را نشانه‌ای از عمق روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت دانست.