کوروش زارعی دبیر دهمین همایش روایت راهیان شد
کوروش زارعی با حکم معاونت هنری حوزه هنری، به عنوان دبیر دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین(روایت راهیان) منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، صادق کوچک زاده معاونت هنری حوزه هنری در حکمی کوروش زارعی را به عنوان دبیر دهمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین منصوب کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است:
جناب آقای کوروش زارعیهمایش تئاتر پیادهروی اربعین یکی از عرصههای نو و جدیدی است که رفتهرفته میرود تا بهعنوان یک پدیده نوظهور در تئاتر آیینی کشور چشمانداز روشنی را برای مخاطبان حسینی خود ترسیم کند. ازاینرو، نظر به پیشنهاد مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره و باتوجه به تجربه و تخصص شما در عرصه هنرهای نمایشی، آئینی و همچنین به عنوان بنیانگذار این همایش، بهموجب این حکم به عنوان «دبیر دهمین همایش بینالمللی تئاتر پیادهروی اربعین» منصوب میشوید.