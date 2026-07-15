خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کوروش زارعی دبیر دهمین همایش روایت راهیان شد

کوروش زارعی دبیر دهمین همایش روایت راهیان شد
کد خبر : 1813795
لینک کوتاه کپی شد.

کوروش زارعی با حکم معاونت هنری حوزه هنری، به عنوان دبیر دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین(روایت راهیان) منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، صادق کوچک زاده معاونت هنری حوزه هنری در حکمی کوروش زارعی را به عنوان دبیر دهمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

جناب آقای کوروش زارعیهمایش تئاتر پیاده‌روی اربعین یکی از عرصه‌های نو و جدیدی است که رفته‌رفته می‌رود تا به‌عنوان یک پدیده نوظهور در تئاتر آیینی کشور چشم‌انداز روشنی را برای مخاطبان حسینی خود ترسیم کند. ازاین‌رو، نظر به پیشنهاد مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره و باتوجه به تجربه و تخصص شما در عرصه هنرهای نمایشی، آئینی و همچنین به عنوان بنیانگذار این همایش، به‌موجب این حکم به عنوان «دبیر دهمین همایش بین‌المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین» منصوب می‌‎شوید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل