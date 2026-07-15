پخش مستقیم رده بندی و فینال کشتی آزاد در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب چهارمین و آخرین مرحله از ،رقابت های کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی که از ۲۴ تا ۲۹ تیر در شهر بوداپست مجارستان در حال برگزاری است امروز چهارشنبه ۲۴ تیر از ساعت ۱۹:۳۰ این رقابت ها را با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی به صورت زنده پوشش خواهد داد.

عباس ابراهیم زاده، ابراهیم الهی، علی خرمدل و علی سوادکوهی نمایندگان کشورمان در اوزان مختلف در این دوره از رقابت ها حضور دارند.