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حمایت از ایده‌های علمی جوانان در جهاد دانشگاهی

حمایت از ایده‌های علمی جوانان در جهاد دانشگاهی
کد خبر : 1813776
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رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه این نهاد باید خانه امید دانشجویان باشد، گفت: جهاددانشگاهی با حمایت از ایده‌های علمی، آموزشی و فرهنگی جوانان، زمینه رشد و شکوفایی آنان را فراهم می‌کند و برای پیوستن آن‌ها به این نهاد هیچ محدودیتی قائل نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در نخستین یادمان سالگرد تشکیل سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران که سه‌شنبه ۲۳ تیرماه با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد جهاددانشگاهی و مدیران اسبق و پیشکسوتان سازمان علوم پزشکی تهران برگزار شد، به تبیین ساختار شورایی این نهاد در سال‌های آغازین، روند شکل‌گیری جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران و ویژگی‌های مدیریتی پیشگامان این سازمان پرداخت. 

 منتظری با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در تربیت مدیران، اظهار کرد: بسیاری از مدیران این نهاد و مدیران سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، فعالیت خود را از دوران دانشجویی در جهاددانشگاهی آغاز کرده‌اند و امروز به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند و از افتخارات این مجموعه، در سطوح عالی مدیریتی، علمی و اجرایی کشور ایفای نقش می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جهاددانشگاهی، تربیت مدیرانی است که در کنار توان علمی و مدیریتی، به ارزش‌های دینی پایبند بوده و دغدغه خدمت به مردم را دارند. 

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به حضور دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی در مسئولیت‌های مختلف کشور خطاب به دانشجویان گفت: این مسیر همچنان برای شما باز و درهای جهاددانشگاهی به روی همه جوانان گشوده است. ما افتخار می‌کنیم از ایده‌های علمی، آموزشی و فرهنگی شما حمایت کنیم و زمینه رشد و شکوفایی شما را فراهم آوریم. 

همه داشته‌های خود را مدیون جهاددانشگاهی می‌دانم

منتظری با بیان اینکه همه داشته‌های خود را مدیون جهاددانشگاهی می‌داند، گفت: ما دانشجویان ساده‌ای بودیم که در این مجموعه رشد کردیم و بخش مهمی از پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را مدیون جهاددانشگاهی هستیم. 

رئیس جهاددانشگاهی با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان همواره تأکید داشتند که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های جهاددانشگاهی، تربیت صحیح فکری و عملی دانشجویان است. در واقع این نهاد باید خانه امید دانشجویان باشد. 

وی ارتباط نزدیک و مستمر مدیران جهاددانشگاهی با بدنه دانشجویی را از ویژگی‌های متمایز این نهاد دانست و گفت: همین ارتباط صمیمی و حمایت از ایده‌ها و ظرفیت‌های جوانان، جهاددانشگاهی را به بستری برای رشد، شکوفایی و امیدآفرینی در میان دانشجویان تبدیل کرده است. 

رئیس این نهاد افزود: رهبر شهید انقلاب معتقد بودند به دلیل نوع تشکیلات، مدیریت جهادی و ارتباط مدیریت با بدنه این نهاد، گویی جهاددانشگاهی برای حضور و فعالیت دانشجویان تأسیس شده است. امروز نیز همان دانشجویان سابق در جای‌جای کشور در عرصه‌های علمی، مدیریتی و اجرایی نقش‌آفرین هستند. 

نباید اجازه دهیم دیوان‌سالاری بر جهاددانشگاهی مسلط شود

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت این نهاد اظهار کرد: از مدیران ارشد جهاددانشگاهی می‌خواهم اجازه ندهند دیوان‌سالاری بر این مجموعه مسلط شود. وظیفه ما حفظ ماهیت دانشجویی، انقلابی، اسلامی و ملی جهاددانشگاهی و زنده نگه داشتن امید در میان جوانان است. 

وی افزود: در شرایطی که برخی در جامعه فضای ناامیدی ایجاد می‌کنند، جهاددانشگاهی همواره ثابت کرده است که محل تحقق ایده‌های جوانان است و درهای این نهاد به روی همه دانشجویان و افراد توانمند باز خواهد ماند. 

وی در پایان ضمن قدردانی از رؤسای پیشین، پیشکسوتان و حاضران در نخستین یادمان سالگرد تشکیل سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران از جمله آقای دکتر علی بی‌طرف، دکتر رئیس کرمی، دکتر نگاهداری، دکتر حریرچی دکتر فاتح و دکتر حبیبی و زنده یاد دکتر سید مصطفی فاطمی و امیر معتمدی، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری چنین نشست‌هایی علاوه بر پاسداشت تلاش‌های گذشته، زمینه انتقال تجربه و تقویت نگاه آینده‌نگر در میان دانشجویان و جوانان را فراهم کند.

 

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