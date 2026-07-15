به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در نخستین یادمان سالگرد تشکیل سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران که سه‌شنبه ۲۳ تیرماه با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد جهاددانشگاهی و مدیران اسبق و پیشکسوتان سازمان علوم پزشکی تهران برگزار شد، به تبیین ساختار شورایی این نهاد در سال‌های آغازین، روند شکل‌گیری جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران و ویژگی‌های مدیریتی پیشگامان این سازمان پرداخت.

منتظری با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در تربیت مدیران، اظهار کرد: بسیاری از مدیران این نهاد و مدیران سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، فعالیت خود را از دوران دانشجویی در جهاددانشگاهی آغاز کرده‌اند و امروز به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند و از افتخارات این مجموعه، در سطوح عالی مدیریتی، علمی و اجرایی کشور ایفای نقش می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جهاددانشگاهی، تربیت مدیرانی است که در کنار توان علمی و مدیریتی، به ارزش‌های دینی پایبند بوده و دغدغه خدمت به مردم را دارند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به حضور دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی در مسئولیت‌های مختلف کشور خطاب به دانشجویان گفت: این مسیر همچنان برای شما باز و درهای جهاددانشگاهی به روی همه جوانان گشوده است. ما افتخار می‌کنیم از ایده‌های علمی، آموزشی و فرهنگی شما حمایت کنیم و زمینه رشد و شکوفایی شما را فراهم آوریم.

همه داشته‌های خود را مدیون جهاددانشگاهی می‌دانم

منتظری با بیان اینکه همه داشته‌های خود را مدیون جهاددانشگاهی می‌داند، گفت: ما دانشجویان ساده‌ای بودیم که در این مجموعه رشد کردیم و بخش مهمی از پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را مدیون جهاددانشگاهی هستیم.

رئیس جهاددانشگاهی با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان همواره تأکید داشتند که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های جهاددانشگاهی، تربیت صحیح فکری و عملی دانشجویان است. در واقع این نهاد باید خانه امید دانشجویان باشد.

وی ارتباط نزدیک و مستمر مدیران جهاددانشگاهی با بدنه دانشجویی را از ویژگی‌های متمایز این نهاد دانست و گفت: همین ارتباط صمیمی و حمایت از ایده‌ها و ظرفیت‌های جوانان، جهاددانشگاهی را به بستری برای رشد، شکوفایی و امیدآفرینی در میان دانشجویان تبدیل کرده است.

رئیس این نهاد افزود: رهبر شهید انقلاب معتقد بودند به دلیل نوع تشکیلات، مدیریت جهادی و ارتباط مدیریت با بدنه این نهاد، گویی جهاددانشگاهی برای حضور و فعالیت دانشجویان تأسیس شده است. امروز نیز همان دانشجویان سابق در جای‌جای کشور در عرصه‌های علمی، مدیریتی و اجرایی نقش‌آفرین هستند.

نباید اجازه دهیم دیوان‌سالاری بر جهاددانشگاهی مسلط شود

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت این نهاد اظهار کرد: از مدیران ارشد جهاددانشگاهی می‌خواهم اجازه ندهند دیوان‌سالاری بر این مجموعه مسلط شود. وظیفه ما حفظ ماهیت دانشجویی، انقلابی، اسلامی و ملی جهاددانشگاهی و زنده نگه داشتن امید در میان جوانان است.

وی افزود: در شرایطی که برخی در جامعه فضای ناامیدی ایجاد می‌کنند، جهاددانشگاهی همواره ثابت کرده است که محل تحقق ایده‌های جوانان است و درهای این نهاد به روی همه دانشجویان و افراد توانمند باز خواهد ماند.

وی در پایان ضمن قدردانی از رؤسای پیشین، پیشکسوتان و حاضران در نخستین یادمان سالگرد تشکیل سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران از جمله آقای دکتر علی بی‌طرف، دکتر رئیس کرمی، دکتر نگاهداری، دکتر حریرچی دکتر فاتح و دکتر حبیبی و زنده یاد دکتر سید مصطفی فاطمی و امیر معتمدی، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری چنین نشست‌هایی علاوه بر پاسداشت تلاش‌های گذشته، زمینه انتقال تجربه و تقویت نگاه آینده‌نگر در میان دانشجویان و جوانان را فراهم کند.

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