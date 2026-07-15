به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سونا احمدی سرکنسول و محمدمسعود صادقی وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی قزاقستان با نورلان سیدین رئیس فرهنگستان علوم قزاقستان در محل این فرهنگستان، دیدار کردند.

یکی از مهم‌ترین محورهای این دیدار، راه‌اندازی گوشه ایران در بخش روابط بین‌الملل فرهنگستان علوم قزاقستان بود؛ فضایی علمی و فرهنگی که با حمایت و مشارکت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجهیز شده و مجموعه‌ای از کتاب‌های تخصصی، آثار پژوهشی، منابع مرجع، محصولات فرهنگی و اقلام معرفی‌کننده تمدن، فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی در آن قرار گرفته است.

احمدی، سرکنسول کشورمان در آلماتی با اشاره به جایگاه ممتاز مراکز علمی و دانشگاهی در تعمیق روابط میان ملت ها، بر ضرورت توسعه همکاری‌های علمی، دانشگاهی و پژوهشی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: گسترش تعامل میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگستان‌های علوم دو کشور، علاوه بر ارتقای سطح علمی، می‌تواند موجب تعمیق شناخت فرهنگی، افزایش تعامل میان نخبگان و ایجاد بسترهای جدید برای همکاری‌های پایدار در حوزه‌های آموزش عالی، پژوهش، فناوری و مطالعات تمدنی شود.

صادقی، وابسته فرهنگی کشورمان در آلماتی با اشاره به راه‌اندازی «گوشه ایران»، این اقدام را رویدادی مهم در مسیر معرفی فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی – اسلامی در جمهوری قزاقستان توصیف کرد.

وی افزود: تجهیز این بخش توسط وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گامی مؤثر در جهت دسترسی آسان پژوهشگران قزاق به منابع معتبر علمی و فرهنگی ایران است و می‌تواند به توسعه مطالعات ایران شناسی، زبان فارسی، ادبیات، فلسفه، تاریخ، هنر و تمدن اسلامی کمک شایانی کند.

صادقی همچنین بر استمرار همکاری‌های علمی، برگزاری نشست‌های تخصصی، نمایشگاه‌های فرهنگی، رونمایی کتاب، تبادل استاد و پژوهشگر و اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی تأکید کرد.

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