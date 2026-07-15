آغاز «آتش سوزی ها» از ۲۸ تیر در تئاتر شهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تئاتر شهر، این مجموعه از روز یکشنبه بیست و هشتم تیرماه میزبان مخاطبان با اجرای نمایش «آتش سوزی ها» به نویسندگی وجدی معوض، کارگردانی مرتضی میرمنتظمی و حضور جمعی از بازیگران شناخته شده عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون خواهد بود.

نمایش «آتش‌سوزی‌ها» به طراحی و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی بر اساس نمایشنامه‌ای از وجدی معوض با ترجمه نازنین میهن در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه می‌رود.

(به ترتیب حروف الفبا) بهرام ابراهیمی، محمدعلی ابراهیمی، هادی احمدی، رضا بهبودی، ستاره پسیانی، علیرضا جعفری، عباس جمالی، ریما رامین‌فر، مهشید زبردست، اکبر سلمانی، فرزانه میدانی، کوثر میرزانژاد، فرنوش نیک‌اندیش هنرمندانی هستند که به عنوان بازیگر در این نمایش حضور دارند.

مرتضی میرمنتظمی از جمله کارگردان شناخته شده عرصه تئاتر است که طی سال‌های گذشته نمایش‌های متعددی را پیش روی مخاطبان قرارداده که از آن جمله می‌توان به تئاترهایی چون «یک اتاق با دو در»، «فاوست»، «من»، «دررستوران»، «سیاره آدمک‌های رهگذر»، «زندگی من»، «داستان خرس‌های پاندا»، «آسانسور»، «زباله»، «سکوتی برای مرثیه دریا»، «ابرهای تاریک»، «مرگ ناصری»، «زن، مرد»، «فیل قرمز»، «ابرها»، «فرکانس»، «P۲»، «مالی سویینی»، «پنج ثانیه برف»، «بکت»، «کلفت ها»، «سلف پرتره»، «کلاغ چوبی» را در تالارها و فستیوال‌های ملی و بین المللی مختلف روی صحنه برده است.

براساس اعلام گروه اجرایی پیش فروش بلیت نمایش «آتش سوزی‌ها» از شنبه ۲۷ تیر ساعت ۱۲ ظهر درسامانه‌های «گیشه تئاتر» و «تیوال» آغاز می‌شود.

عکاس: مصطفی قاهری

گرافیست پوستر معرفی بازیگران: مجتبی رحامیان

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