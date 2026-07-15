به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، دومین نشست تخصصی کانون «وصف خیال» با هدف ارتقای دانش تخصصی هنرمندان، دانشجویان و علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در نگارخانه کلک خیال برگزار خواهد شد.

در این نشست، کارگاه تخصصی «دفرماسیون نقاشی پشت شیشه» با تدریس نوشین طاهران‌پور برگزار می‌شود. این کارگاه به بررسی مفهوم دفرماسیون در هنر، شیوه‌های به‌کارگیری آن در نقاشی پشت شیشه و ظرفیت‌های خلاقانه این تکنیک در خلق آثار معاصر می‌پردازد و فرصتی برای آشنایی هنرجویان و هنرمندان با رویکردهای نوین در این حوزه فراهم می‌کند.

نوشین طاهران‌پور، کارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و کارشناس ارتباط تصویری (گرافیک)، در سوابق پژوهشی خود پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی و تحلیل تأثیر فرم گرافیکی در آثار کوبیستی پیکاسو» را به انجام رسانده و سال‌ها در حوزه آموزش، پژوهش و هنرهای تجسمی فعالیت داشته است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست تخصصی می‌توانند روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۷ به نگارخانه کلک خیال فرهنگسرای اخلاق مراجعه کنند. این برنامه در راستای سلسله نشست‌های تخصصی کانون «وصف خیال» و با هدف گسترش گفت‌وگوهای تخصصی و تبادل تجربه میان هنرمندان و علاقه‌مندان هنرهای تجسمی برگزار می‌شود.

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