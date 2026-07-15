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جلسه پیچینگ آثار کودک و نوجوان فارابی برگزار شد

جلسه پیچینگ آثار کودک و نوجوان فارابی برگزار شد
کد خبر : 1813749
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جلسه پیچینگ طرح‌ها و فیلمنامه‌های متقاضی تولید آثار کودک و نوجوان، با حضور جمعی از سینماگران و کارشناسان این حوزه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جلسه پیچینگ (ارائه طرح و فیلمنامه) آثار کودک و نوجوان فارابی، با حضور ایرج طهماسب نویسنده، کارگردان، مجری و بازیگر، رسول صدرعاملی تهیه‌کننده و کارگردان، بابک خواجه‌پاشا کارگردان، محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گیتی خامنه مجری برنامه‌های کودک، جعفر گودرزی رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی و هادی فیروزمندی معاون پخش و جریان‌سازی موسسه بهمن سبز به عنوان داور و کارشناس برگزار شد.

در پی انتشار فراخوان عمومی بنیاد سینمایی فارابی، نزدیک به 60 طرح و فیلمنامه کودک در سامانه بنیاد ثبت شد که پس از چند مرحله ارزیابی ساختاری، محتوایی و تخصصی، ۱۱ طرح و فیلمنامه واجد امتیازات بالاتری شدند و در جلسه پیچینگ حضور یافتند.

در جلسه پیچینگ تولیدات کودک و نوجوان ۱۴۰۵ بنیاد، اضلاع تألیف آثار، شامل تهیه‌کننده، کارگردان و نویسنده، ضمن ارائه و تبیین جهان داستانی طرح‌ها و فیلم‌نامه‌هایشان، به تشریح ابعاد مختلف و پاسخ به سوالات و ابهامات داوران پرداختند. داوران و کارشناسان نیز پس از شنیدن ارائه‌ها و بررسی آثار، گزینه‌های برتر را براساس اولویت به بنیاد معرفی کردند.

بنیاد سینمایی فارابی پس از جمع‌بندی نظرات داوران بر اساس صورتجلسه نهایی، از افرادی که امتیاز بیشتری کسب کردند، دعوت کرد تا جدول زمان‌بندی تولید، جدول برآورد، فیلمنامه نهایی و لیست عوامل کلیدی را به بنیاد ارائه دهند.

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