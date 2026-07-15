خانه سینما:
درج نام «خانه سینما» در «فهرست صفحات مجازی معاند» اشتباه است
خانه سینما در خصوص درج اشتباه در فهرست مصادیق تبصره ماده (۴) قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم بیانیهای منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه خانه سینما به شرح زیر است:
پیرو انتشار بخشنامه شماره ۴۰۵۰۳۸/۲۱/۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۳ وزارت اطلاعات، خانه سینما به عنوان نهاد صنفی قانونی و مستقل سینماگران ایران، به استحضار میرساند:
۱. درج نام «خانه سینما» در ردیف ۱۰۷ جدول «فهرست صفحات مجازی معاند» کاملاً اشتباه و فاقد هرگونه مبنای واقعی است. نام دقیق صفحه جعلی یادشده در شبکه اجتماعی اینستاگرام «خانِ سینما» بوده و آدرس آن به شرح ذیل است:
اینستاگرام: @khaanecinema (ins:Khaanecinema)
خانه سینما تأکید مینماید که هیچ ارتباطی با حساب، صفحه، کانال یا نشانی فوق تحت این نام جعلی ندارد.
آدرس رسمی وبسایت خانه سینما www.khanehcinema.ir است و کلیه مواضع، اطلاعیهها و اخبار رسمی این نهاد صرفاً از طریق این وبسایت اطلاعرسانی خواهد شد.
نشانیهای رسمی خانه سینما در شبکههای اجتماعی به شرح زیر است:
اینستاگرام: www.instagram.com/iranian_cinema_house_official
تلگرام: @khanehcinema_ir
هرگونه صفحه یا حسابی غیر از آدرسهای فوق، فاقد ارتباط رسمی با این نهاد صنفی است.
۲. به نظر میرسد این خطا ناشی از شیطنت در نامگذاری صفحه موصوف به قصد سوءاستفاده از اعتبار این نهاد صنفی است. چنین اقدامی موجب انتساب ناروا و خدشه جدی به حیثیت صنفی خانه سینما و هزاران عضو خانواده سینما، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان این حوزه گردیده است.
۳. خانه سینما ضمن اعتراض به این اشتباه، از وزارت محترم اطلاعات و دادستان کل کشور درخواست فوری اصلاح فهرست اعلامشده، انتشار عمومی اصلاحیه و اتخاذ تدابیر لازم جهت جبران آثار این اشتباه را دارد.
روابط عمومی خانه سینما
تهران، ۱۴۰۵