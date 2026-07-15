برگزاری کارگاه آشنایی با ساختار و شبکهسازی ایکوم در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
کارگاه آموزشی «آشنایی با ساختار، شبکه و خدمات شورای بینالمللی موزهها (ICOM)» با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم ایران) و موزه ملی علوم و فناوری ایران، با حضور مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه موزهداری و میراث فرهنگی در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کارگاه آموزشی «آشنایی با ساختار، شبکه و خدمات شورای بینالمللی موزهها (ICOM)» به همت کارگروه آموزش کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم ایران) و با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و موزه ملی علوم و فناوری ایران، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در سالن قصر شیرین این موزه برگزار شد.
این کارگاه با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی موزهداران، توسعه تعاملات بینالمللی، معرفی ظرفیتهای شبکه جهانی ایکوم و آشنایی فعالان حوزه موزهداری با خدمات و فرصتهای این نهاد بینالمللی برگزار شد و با استقبال مدیران موزهها، کارشناسان، پژوهشگران، موزهداران، فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشجویان رشتههای مرتبط همراه بود.
در ابتدای این نشست، کیمیا امینی دبیر کارگروه آموزش ایکوم ایران، با تشریح اهداف برگزاری این دوره، بر ضرورت گسترش ارتباط جامعه موزهداری کشور با شبکه جهانی ایکوم تأکید کرد و گفت: این کارگاه با مشارکت اعضای فعال ایکوم در کمیتههای تخصصی بینالمللی شورای جهانی موزهها طراحی شده تا زمینه دسترسی بهتر موزهداران ایرانی به ظرفیتهای حرفهای و بینالمللی این شبکه را فراهم کند.
در ادامه، دکتر دامون منزوی قائممقام کمیته بینالمللی موزههای بانکی (ICOMON)، ضمن معرفی ساختار شورای بینالمللی موزهها، به تشریح مأموریتها، کمیتههای تخصصی، نحوه فعالیت شبکه جهانی ایکوم و فرصتهای همکاریهای علمی و حرفهای در سطح بینالمللی پرداخت. وی همچنین نقش ایکوم را در توسعه تعاملات میان موزهها، تبادل تجربیات تخصصی و ارتقای استانداردهای حرفهای موزهداری مورد بررسی قرار داد.
بخش دیگری از این کارگاه به ارائه دکتر مجتبی عبادیفتح مدیر امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و عضو ایکوم اختصاص داشت. وی به صورت کاربردی، نحوه استفاده از پرتال و خدمات دیجیتال ایکوم، شیوه مدیریت اطلاعات اعضا و موزهها، فرآیند بهرهمندی از خدمات این نهاد و ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای بینالمللی را تشریح کرد و به پرسشهای شرکتکنندگان پاسخ داد.
در این کارگاه همچنین حاضران با فرآیند عضویت در شورای بینالمللی موزهها، خدمات تخصصی، شبکههای علمی، کمیتههای بینالمللی و فرصتهای آموزشی و پژوهشی ایکوم آشنا شدند و راهکارهای توسعه ارتباطات حرفهای میان موزههای کشور و جامعه جهانی موزهداری مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری این نشست تخصصی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گامی مؤثر در راستای ارتقای دانش تخصصی فعالان حوزه موزهداری، تقویت تعاملات علمی و بینالمللی و توسعه همکاریهای حرفهای میان موزههای کشور با شبکه جهانی شورای بینالمللی موزهها (ICOM) به شمار میرود.