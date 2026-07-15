«جان پر تلاطم» علیرضا اسپهبد در گالری سهراب

به گزارش ایلنا، «جان پر تلاطم» عنوان دومین نمایشگاه نقاشی و طراحی علیرضا اسپهبد در گالری سهراب است.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از طراحی و نقاشی‌های علیرضا اسپهبد که در دهه ۶۰ و ۷۰ خلق شده‌اند برای نخستین‌بار به نمایش گذاشته می‌شوند.

پیش از این نیز مجموعه دیگری از آثار علیرضا اسپهبد که به دوران گلد اسمیت او باز می‌گردد در گالری سهراب به نمایش گذاشته شد.

گفتنی است؛ با این که علیرضا عمر طولانی نداشت و در ۵۳ سالگی درگذشت اما او از ۱۷ سالگی کار حرفه‌ای خود را آغاز کرد و نزدیک ۳۷ سال به صورت حرفه‌ای کار کرد از این رو آثار جدی و حرفه‌ای از او به جای مانده که بسیاری از این آثار هنوز به نمایش گذاشته نشده است.

اسپهبد شانس دوستی و همکاری با برخی از چهره‌های مهم فرهنگ و هنر ایران را داشت و از ۲۰ سالگی با نمایش مجموعه کلاغ‌ها به شهرت رسید. تعدادی از آثار این مجموعه او در موزه هنرهای معاصر و موزه صنعتی کرمان و مجموعه‌های شخصی نگهداری می‌شوند.

استیمنت این نمایشگاه از بخشی از شعری که احمد شاملو درباره نقاشی‌های علیرضا اسپهبد سروده؛ انتخاب شده است،

صحنه چه می‌تواند گفت / به هنگامی که از بازیگر و بازی تهی است؟ / این‌جا مطلقِ زیبایی به کار نیست/ که کاغذِ دیوارپوش نیز

می‌باید/ زیبا باشد. / در غیابِ انسان/ جهان را هویتی نیست، / در غیابِ تاریخ/ هنر/عشوه‌ی بی‌عار و دردی‌ست…

نمایشگاه علیرضا اسپهبد از از جمعه ۲۶ تیرماه تا۱۲ مرداد ماه در گالری سهراب به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ میزبان علاقمندان است. گالری روزهای یکشنبه تعطیل است.

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