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۱۰۵ بنای تاریخی خراسان جنوبی سند مالکیت تک‌برگی دریافت کردند

۱۰۵ بنای تاریخی خراسان جنوبی سند مالکیت تک‌برگی دریافت کردند
کد خبر : 1813712
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از شتاب گرفتن روند تثبیت مالکیت املاک تاریخی استان خبر داد و گفت: تاکنون برای ۱۰۵ بنای تاریخی، محوطه و املاک تحت تملک این اداره‌کل سند مالکیت تک‌برگی صادر شده است.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سید احمد برآبادی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت قانونی آثار تاریخی اظهار کرد: صدور سند مالکیت برای املاک تاریخی تحت تملک دولت، یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای صیانت از میراث فرهنگی، جلوگیری از تعرض به املاک تاریخی و حفظ حقوق دولت است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی موظف به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و اخذ اسناد مالکیت تک‌برگی هستند و اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی نیز این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده است. 

او با بیان اینکه روند اخذ اسناد مالکیت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های گذشته سرعت بیشتری یافته است، گفت: تنها در سه‌ماهه نخست امسال، اسناد مالکیت تک‌برگی برای ۹ بنای تاریخی و املاک متعلق به این اداره‌کل در سطح استان صادر شده است. 

برآبادی ادامه داد: همچنین برای چهار قطعه از اراضی تحت تملک این اداره‌کل، گواهی بند «د» از اداره‌کل اموال دولتی و اوراق بهادار دریافت شده که گام مهمی در تکمیل فرآیند تثبیت مالکیت این اراضی محسوب می‌شود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تثبیت مالکیت آثار تاریخی، زمینه حفاظت مؤثرتر از این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم می‌کند، تصریح کرد: همکاری کارشناسان حقوقی اداره‌کل و ادارات و نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها موجب شده روند اخذ اسناد مالکیت با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و این مسیر تا تعیین تکلیف تمامی املاک تحت تملک ادامه خواهد داشت.

 

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