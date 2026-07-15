به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلیل جباری امروز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از روند بازسازی خانه تاریخی موذن‌زاده اردبیلی، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این پروژه تا ماه محرم سال آینده اتمام می‌شود و تحت عنوان خانه موزه خاندان موذن‌زاده اردبیلی به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در حال حاضر مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار برای شروع عملیات اجرایی این پروژه اختصاص پیدا کرده و پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات مورد نیاز انجام می‌شود.

او تاکید کرد: این خانه تاریخی که محل زندگی خاندان موذن زاده اردبیلی به ویژه مرحوم رحیم و سلیم موذن زاده از مفاخر هنری و مذهبی کشور بوده به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی مربوط است و در سال ۱۳۹۸ با شماره ۳۲۵۴۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جباری ادامه داد: هدف از بازسازی این خانه حفظ بنا به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی و محل زندگی خاندان پرافتخار اردبیلی و همچنین تبدیل این بنا به خانه موزه خاندان موذن‌زاده است که آثار مربوط به این خاندان در این محل به نمایش گذاشته خواهد شد.

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