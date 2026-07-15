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پخش مستند زندگی و شهادت سیده معصومه عظیمی

پخش مستند زندگی و شهادت سیده معصومه عظیمی
کد خبر : 1813706
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مستند «معصومه» با نگاهی به زندگی شهیده سیده معصومه عظیمی، از کارکنان متعهد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که سال‌ها در رسانه ملی مشغول خدمت بود و در حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما به شهادت رسید، پنجشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «معصومه» با محوریت زندگی و سلوک متعهدانه شهیده سیده معصومه عظیمی، از کارکنان خدوم و وفادار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روی آنتن می‌رود. 

این مستند، روایتی از سال‌ها تلاش صادقانه و حضور موثر این بانوی مؤمن در عرصه رسانه است؛ بانویی که با روحیه‌ای متعهد و دغدغه‌مند، عمر خود را در مسیر خدمت به رسانه ملی سپری کرد و سرانجام در حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما، به مقام رفیع شهادت نائل آمد. 

مستند «معصومه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فضل‌اله قربانی‌فر، پنجشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۰ صبح پخش خواهد شد.

 

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