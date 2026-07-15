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رویارویی بلند قامتان ایران و اوکراین امشب در شبکه سه

رویارویی بلند قامتان ایران و اوکراین امشب در شبکه سه
کد خبر : 1813705
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امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، والیبالیست‌های کشورمان با تیم ملی اوکراین دیدار می‌کند که این بازی از برنامه «توپ و تور» به صورت زنده پخش می‌شود

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، درادامه مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ که والیبالیست‌های کشورمان نیزدرآن حضور دارند هفته سوم وپایانی آن ازامروز آغاز می‌شود و شهرهای بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) میزبان بازی‌ها هستند. 

مردان والیبال ایران به ترتیب دراین تورنمنت به مصاف اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه خواهند رفت. 

ساعت ۱۸:۰۰ امروز تیم ملی کشورمان با اکراین مسابقه دارد که این بازی از برنامه «توپ و تور» به صورت زنده پوشش داده می‌شود و کیومرث کرده این دیداررا گزارش می‌کند. 

دوستداران ورزش والیبال می‌توانند این بازی را از شبکه سه تماشا کنند.

 

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