هیأت نظارت بر مطبوعات از عملکرد مسئولانه رسانهها تقدیر کرد
هیأت نظارت بر مطبوعات در بیانیهای با قدردانی از تلاشهای مسئولانه، حرفهای و متعهدانه رسانههای کشور در پوشش تحولات اخیر، از نقش مؤثر اصحاب رسانه در اطلاعرسانی دقیق، حفظ آرامش افکار عمومی و تقویت همبستگی ملی تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیأت نظارت بر مطبوعات در بیانیهای با قدردانی از تلاشهای مسئولانه، حرفهای و متعهدانه رسانههای کشور در پوشش تحولات اخیر، به ویژه انعکاس گسترده آیینها و مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، از نقش مؤثر اصحاب رسانه در اطلاعرسانی دقیق، حفظ آرامش افکار عمومی و تقویت همبستگی ملی تقدیر کرد.
در بیانیه هیأت نظارت بر مطبوعات آمده است: «رسانههای کشور از نخستین ساعات تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی تا آیینهای باشکوه وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، با حضور فعال، حرفهای و مسئولانه خود، علاوه بر ایفای رسالت اطلاعرسانی، روایتگر یکی از بزرگترین جلوههای همبستگی ملی در تاریخ معاصر ایران بودند. انعکاس گسترده این مراسم در رسانههای داخلی و بینالمللی، تصویر پرشکوهی از وحدت، اقتدار، استقامت، همدلی ملت ایران و تجدید بیعت با رهبر جدید را به جهانیان مخابره کرد و قابهایی ماندگار از حضور با شکوه مردم را در حافظه رسانهای جهان ثبت نمود؛ قابهایی که گویای پیوند عمیق ملت با هویت ملی و انقلابی و نمادی از سرمایه اجتماعی ایران در مقطعی حساس از تاریخ کشور است.
هیأت نظارت بر مطبوعات ضمن ارج نهادن به این رویکرد، بر ضرورت استمرار مسئولیتپذیری حرفهای رسانهها در مقطع کنونی تأکید میکند و حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی را بیش از هر زمان دیگری منوط به نقشآفرینی مسئولانه رسانهها میداند.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه انتظار میرود رسانهها همچنان در انتشار اخبار و تحلیلها صرفاً به منابع رسمی، معتبر و قابل استناد اتکا کرده و از بازنشر اخبار تأییدنشده، استناد به منابع نامشخص یا غیرقابل احراز و انتشار روایتهایی که میتواند موجب تشویش اذهان عمومی یا گسترش شایعات شود، پرهیز کنند آمده است: شایسته است رسانههای کشور از برجستهسازی اختلافات سیاسی و جناحی، دامن زدن به دوقطبیهای اجتماعی، بازتولید منازعات داخلی، انتشار مطالب التهابآفرین و هرگونه محتوایی که به همبستگی ملی، امنیت روانی جامعه و منافع عمومی آسیب وارد میکند، اجتناب کنند و با اولویتبخشی به موضوعات ملی، تبیین واقعیتها، تقویت امید، همدلی و اعتماد عمومی، نقش مؤثرتری در عبور کشور از شرایط حساس کنونی ایفا کنند.»