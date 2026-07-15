برج آزادی میزبان چهارمین رویداد آیینی «محرم شهر» میشود
چهارمین دوره رویداد آیینی «محرم شهر» همزمان با فرارسیدن ایام ماه صفر در مجموعه برج آزادی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برج آزادی، نشست هماهنگی و برنامهریزی برگزاری چهارمین دوره رویداد آیینی «محرم شهر» با حضور سیدمحسن حسینی رئیس مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی، محسن دودانگه شهردار منطقه ۹ تهران، معاونان شهردار و جمعی از مدیران مجموعه برج آزادی در دفتر شهردار منطقه ۹ برگزار شد.
در این نشست، آخرین تمهیدات اجرایی، فنی، خدماتی، فرهنگی و پشتیبانی مورد نیاز برای برگزاری هر چه باشکوهتر این رویداد مردمی مورد بررسی قرار گرفت و وظایف نهادهای همکار در بخشهای مختلف به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، عزاداران حسینی و زائران اربعین نهایی شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود، در بخشهای پشتیبانی فنی، آمادهسازی و تجهیز فضاهای مجموعه، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، اجرای ویژهبرنامههای ویدئومپینگ، خدماترسانی به مخاطبان و افزایش ساعت فعالیت بخشهای بازدید، همکاری گستردهای با ستاد برگزاری این رویداد خواهد داشت.
برج آزادی میزبان چهارمین دوره رویداد آیینی «محرم شهر» میشود
همچنین در این جلسه بر هماهنگی حداکثری میان مجموعه برج آزادی، شهرداری منطقه ۹ و سایر نهادهای اجرایی برای فراهمسازی زیرساختهای لازم و ارائه خدمات شایسته به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید شد تا این رویداد در فضایی مناسب، ایمن و در شأن فرهنگ عاشورایی برگزار شود.
چهارمین دوره رویداد آیینی «محرم شهر» از شنبه (۲۷ تیرماه) در میدان آزادی آغاز به کار میکند و با همکاری مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی، شهرداری منطقه ۹ و ادارهکل فرهنگی شهرداری تهران تا اربعین حسینی هر شب میزبان شهروندان، عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) و زائران اربعین خواهد بود.
در این رویداد، مجموعهای از برنامههای آیینی، فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تکریم شعائر حسینی و ایجاد فضایی معنوی برای خانوادهها و علاقهمندان برگزار میشود و برج آزادی نیز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی پایتخت، نقش ویژهای در میزبانی و پشتیبانی از این رویداد مردمی ایفا خواهد کرد.