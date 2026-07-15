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عملیات تخریب ساختمان مانع ثبت جهانی مسجد تاریخانه آغاز شد

عملیات تخریب ساختمان مانع ثبت جهانی مسجد تاریخانه آغاز شد
کد خبر : 1813638
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رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان از آغاز تخریب ساختمان مانع ثبت جهانی مسجد تاریخانه هم‌زمان با حضور رسول وطن دوست در دامغان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مجتبی اکبرپور روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: هم‌زمان با بازدید میدانی مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی از مسجد تاریخانه دامغان، تخریب بنای معارض با تلاش‌ها و پیگیری تمامی نهادهای مرتبط  آغاز شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان افزود: ساختمان مورد اشاره، با مخدوش کردن خط آسمانه و سیمای منظری بنای تاریخانه، روند ثبت جهانی این اثر را به عنوان یک گنجینه ارزشمند معماری اسلامی با خطر مواجه کرده بود.

او ضمن قدردانی از تلاش‌ها و حساسیت تمامی دست اندرکاران در سطح عالی مدیریتی استان، همکاران ستادی و همچنین تلاش‌های مسئولین بلند مرتبه شهرستان دامغان، روحانیت ارجمند و همشهریان عزیز دامغان، بیان کرد: ما مصمم هستیم تا با رفع تمامی موانع فیزیکی و بصری، زمینه را برای ثبت جهانی مسجد تاریخانه که افتخاری برای ایران و جهان اسلام خواهد بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنیم.

 

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