عملیات تخریب ساختمان مانع ثبت جهانی مسجد تاریخانه آغاز شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان افزود: ساختمان مورد اشاره، با مخدوش کردن خط آسمانه و سیمای منظری بنای تاریخانه، روند ثبت جهانی این اثر را به عنوان یک گنجینه ارزشمند معماری اسلامی با خطر مواجه کرده بود.

او ضمن قدردانی از تلاش‌ها و حساسیت تمامی دست اندرکاران در سطح عالی مدیریتی استان، همکاران ستادی و همچنین تلاش‌های مسئولین بلند مرتبه شهرستان دامغان، روحانیت ارجمند و همشهریان عزیز دامغان، بیان کرد: ما مصمم هستیم تا با رفع تمامی موانع فیزیکی و بصری، زمینه را برای ثبت جهانی مسجد تاریخانه که افتخاری برای ایران و جهان اسلام خواهد بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کنیم.