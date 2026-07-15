سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان افزود: تنوع ذخایر معدنی و سنگ‌های تزئینی در کرمان، فضای مناسبی برای توسعه هنرهای وابسته به سنگ، تولید محصولات فاخر، ایجاد ارزش افزوده و معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های صنایع‌دستی استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم کرده است.

او با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی، تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان رایزنی‌های لازم را انجام داده است تا با فراهم شدن شرایط، دهکده صنایع‌دستی استان در زمینی مناسب جانمایی و با مشارکت دولت و بخش خصوصی احداث و به بهره‌برداری برساند.

فرخی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی دهکده صنایع‌دستی، علاوه بر ایجاد فضایی مناسب برای تولید، عرضه و آموزش صنایع‌دستی، زمینه حضور هنرمندان، جذب سرمایه‌گذاران، توسعه گردشگری فرهنگی و شکل‌گیری زنجیره ارزش در حوزه رشته‌های متعدد و متنوع صنایع‌دستی استان کرمان را فراهم خواهد کرد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان تاکید کرد: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه پایدار کرمان است و تحقق این مهم، با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، زمینه‌ساز ارتقا جایگاه کرمان به ‌عنوان قطب هنرهای سنتی به ویژه در بخش گوهر سنگ‌ها کشور خواهد بود.