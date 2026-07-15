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مرمت و سامان‌دهی قلعه شاخ دهلران ایلام انجام می‌شود

مرمت و سامان‌دهی قلعه شاخ دهلران ایلام انجام می‌شود
کد خبر : 1813630
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از انجام عملیات مرمت و سامان‌دهی قلعه تاریخی شاخ در بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرزاد شریفی اظهار کرد: عملیات مرمت و سامان‌دهی قلعه تاریخی شاخ بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این پروژه با هدف حفاظت، استحکام‌بخشی و جلوگیری از فرسایش این اثر تاریخی ارزشمند اجرا می‌شود و در قالب آن بخش‌های آسیب‌دیده بنا مرمت، سامان‌دهی و اقدامات لازم برای حفظ اصالت و هویت تاریخی اثر انجام خواهد شد.

شریفی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی استان، گفت: مرمت بناهای تاریخی از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام است و اجرای این طرح نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی و افزایش ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دهلران خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: با تداوم اجرای طرح‌های مرمتی در سطح استان، زمینه حفاظت از آثار تاریخی برای نسل‌های آینده و توسعه گردشگری فرهنگی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

 

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