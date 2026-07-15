هماندیشی برای تأمین اعتبار و پیشبرد طرحهای زیرساختی گردشگری یزد
راهکارهای تأمین اعتبارات، کمکهای فنی و اعتباری و روند اجرای پروژههای زیرساختی گردشگری استان در نشست مشترک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، روز سهشنبه ۲۳ تیرماه، نشست تخصصی بررسی زیرساختهای گردشگری و اعتبارات پیشنهادی این حوزه با حضور مدیرکل و جمعی از مسئولان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد و معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد.
در این نشست مهمترین مسائل مربوط به توسعه زیرساختهای گردشگری استان مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
پیگیری تأمین کمکهای فنی و اعتباری پروژههای زیرساختی گردشگری و بررسی برنامهها و اعتبارات پیشنهادی این حوزه برای سال مالی ۱۴۰۵، از مهمترین محورهای این نشست بود.
در ادامه، روند اجرای پروژههای زیرساختی گردشگری استان ارزیابی شد و حاضران بر ضرورت تأمین بهموقع منابع مالی، تسریع در تخصیص اعتبارات و حمایت از طرحهای توسعهمحور با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری و افزایش ظرفیتهای این بخش تأکید کردند.
همچنین بر استمرار هماهنگی و تعامل میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد برای پیشبرد پروژههای عمرانی و توسعهای حوزه گردشگری و تحقق برنامههای پیشبینیشده در سال مالی ۱۴۰۵ تأکید شد.