کمازان ملایر بهعنوان خاستگاه بزرگان و مشاهیر شناخته میشود
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ملایر گفت: کمازان که در دهستان کمازان علیا واقع شده تنها روستای ملایر است که بافت تاریخی با ارزشی داشته و طرح هادی مصوب دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ابراهیم جلیلی روز چهارشنبه ۲۴ تیر در بازدید از روستای کمازان که با حضور بخشدار زند، رئیس بنیاد مسکن ملایر، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا انجام شد، با تأکید بر پیشینه کهن کمازان و معرفی آن به عنوان خاستگاه بزرگان و مشاهیر، گفت: کمازان تنها روستای دارای بافت تاریخی باارزش در سطح شهرستان ملایر است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ملایر ادامه داد: برای احیای این بافت ارزشمند، نیازمند همکاری همه دستگاهها هستیم تا ضمن معرفی ظرفیتهای گردشگری، شاهد ایجاد تأسیسات اقامتی از جمله بومگردی در روستا باشیم.
او اضافه کرد: با اجرای صحیح طرح هادی و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، کمازان میتواند به قطب گردشگری تاریخی منطقه تبدیل شود و احیای بافت قدیمی آن، هویت و جذابیت این روستا را بیش از پیش نمایان خواهد کرد.
بخشدار زند نیز در ادامه به تشریح مشکلات و نیازهای زیرساختی روستا پرداخت و بر لزوم رفع موانع عمرانی تأکید کرد. سپس رئیس بنیاد مسکن ملایر با اشاره به وجود طرح هادی مصوب، بافت با ارزش روستا را یک فرصت طلایی دانست و گفت: همه اقدامات عمرانی و ساخت و سازها باید مطابق با طرح هادی باشد تا هویت تاریخی روستا حفظ شود.