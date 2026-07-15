رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر ادامه داد: برای احیای این بافت ارزشمند، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها هستیم تا ضمن معرفی ظرفیت‌های گردشگری، شاهد ایجاد تأسیسات اقامتی از جمله بومگردی در روستا باشیم.

او اضافه کرد: با اجرای صحیح طرح هادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، کمازان می‌تواند به قطب گردشگری تاریخی منطقه تبدیل شود و احیای بافت قدیمی آن، هویت و جذابیت این روستا را بیش از پیش نمایان خواهد کرد.

بخشدار زند نیز در ادامه به تشریح مشکلات و نیازهای زیرساختی روستا پرداخت و بر لزوم رفع موانع عمرانی تأکید کرد. سپس رئیس بنیاد مسکن ملایر با اشاره به وجود طرح هادی مصوب، بافت با ارزش روستا را یک فرصت طلایی دانست و گفت: همه اقدامات عمرانی و ساخت و سازها باید مطابق با طرح هادی باشد تا هویت تاریخی روستا حفظ شود.