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بزرگداشت قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان در ارگ حکومتی یزد برگزار می‌شود

بزرگداشت قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان در ارگ حکومتی یزد برگزار می‌شود
کد خبر : 1813626
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مراسم روضه‌خوانی و عزاداری به مناسبت بزرگداشت قائد شهید امت و شهدای سرافراز جنگ رمضان، از ۲۳ تا ۲۵ تیرماه در بنای تاریخی ارگ حکومتی یزد برگزار می‌شود.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مراسم روضه‌خوانی و عزاداری به یاد قائد شهید امت و شهدای سرافراز جنگ رمضان، از شب گذشته ۲۳ تیرماه در ارگ حکومتی یزد (اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایستان یزد) آغاز شده و تا پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ادامه خواهد داشت.

برگزاری این مراسم در بنای تاریخی ارگ حکومتی یزد، با همراهی تولیت آب وقف‌آباد و مشارکت مردم، بر حفظ و تداوم آیین‌های اصیل عزاداری و انتقال این میراث معنوی به نسل‌های آینده تأکید دارد.

در این مراسم که همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه است، یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان گرامی و حاضران با تأسی به فرهنگ عاشورا، بر پاسداشت آرمان‌های شهیدان و ترویج ارزش‌های دینی تأکید دارند.

برگزاری این آیین در بنای تاریخی ارگ حکومتی یزد، نشان‌دهنده توجه این مجموعه به صیانت از آیین‌های مذهبی و سنت‌های ریشه‌دار مردم دارالعباده است؛ آیین‌هایی که در کنار آثار تاریخی، بخشی از میراث ناملموس این سرزمین را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و انتقال ارزش‌های عاشورایی به نسل‌های آینده دارند.

استان یزد با پیشینه‌ای غنی در برگزاری آیین‌های محرم، همواره یکی از کانون‌های اصلی پاسداشت فرهنگ عاشورایی بوده و روضه‌خوانی سنتی، یکی از جلوه‌های ماندگار این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

 

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