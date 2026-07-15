برگزاری این مراسم در بنای تاریخی ارگ حکومتی یزد، با همراهی تولیت آب وقف‌آباد و مشارکت مردم، بر حفظ و تداوم آیین‌های اصیل عزاداری و انتقال این میراث معنوی به نسل‌های آینده تأکید دارد.

در این مراسم که همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء همراه است، یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان گرامی و حاضران با تأسی به فرهنگ عاشورا، بر پاسداشت آرمان‌های شهیدان و ترویج ارزش‌های دینی تأکید دارند.

برگزاری این آیین در بنای تاریخی ارگ حکومتی یزد، نشان‌دهنده توجه این مجموعه به صیانت از آیین‌های مذهبی و سنت‌های ریشه‌دار مردم دارالعباده است؛ آیین‌هایی که در کنار آثار تاریخی، بخشی از میراث ناملموس این سرزمین را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و انتقال ارزش‌های عاشورایی به نسل‌های آینده دارند.

استان یزد با پیشینه‌ای غنی در برگزاری آیین‌های محرم، همواره یکی از کانون‌های اصلی پاسداشت فرهنگ عاشورایی بوده و روضه‌خوانی سنتی، یکی از جلوه‌های ماندگار این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.