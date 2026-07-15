«ملکه» آماده نمایش شد
فیلم کوتاه «ملکه» به نویسندگی و کارگردانی صباح محمدی، آماده نمایش شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «ملکه» به نویسندگی، تهیه و کارگردانی صباح محمدی، پس از پایان فیلمبرداری در شهرستان کامیاران استان کردستان و طی مراحل فنی، آماده نمایش شد.
مریم بوبانی، صالح رحیمی، برهان اسدی، کیوان شیخ احمدی، لیلا بیگی، هیوا شاه ویسی، اردشیر احمدی و فرزانه باتمانی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان «ملکه» آمده است: «یاسین، دچار مرگ مغزی میشود. کادر درمان، تلاش میکند تا ملکه را برای اهدا عضو، متقاعد کند.»
عوامل فیلم کوتاه «ملکه» عبارتند از:
نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: صباح محمدی، مدیر فیلمبرداری: پویان آقابابایی و با تشکر از وریا گلزاریان، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی و با تشکر از نعمت نارنجی، صداگذار: محمد قاسمی، تدوین: مرجان طبسی، اصلاح رنگ و نور: پویان آقابابایی، مدیر صحنه: میلاد بهرامی، گریمور: ادیسا سلیمی، موسیقی: علی گرگین، برنامهریز و دستیار یک کارگردان: وحید احمدی، منشی صحنه: سروه علی ویسی، دستیار دوم کارگردان: کامران رمضانی، مدیر صحنه: میلاد بهرامی، مدیر تولید: آرمین پورمحمد، جانشین تولید: آوات درویشی، دستیاران فیلمبردار: محمدرضا بیات، اصلان آقابابایی، مسعود نوری، دستیار صدا: متین شیخ نصراللهی، تدارکات: کیومرث شاطبی، حسین مردانی، حملونقل: پویا صادقی، سینا احمدنژاد، عکاس: معید محمدی، زیرنویس: مسلم دهقانی، پوستر: جمشید محمدی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.