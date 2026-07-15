«تامِس ای. وارتنبرگ» مهمان هفته کتاب خانه سینما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، «تامس ای. وارتنبرگ» در نشست روز سه شنبه۳۰ تیرماه ساعت ۱۷ (به صورت مجازی) قصد دارد با موضوع «سینما به مثابه فرمی از اندیشیدن» سخنرانی خود را ایراد کند.

آخرین کتاب این نویسنده «سینمای اندیشمند: تبیین فلسفه با زبان فیلم» نام دارد که در سال ۲۰۲۵ توسط دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده است.

در این نشست ستاره نوتاج و مجید پروانه‌پور نیز حضور خواهند داشت که پیش از این کتاب «فیلم همچون فلسفه، اندیشیدن بر پرده» را از این نویسنده در انتشارات نیلوفر منتشر کرده بودند.

وانتربرگ برای علاقمندان مطالعات سینمایی فلسفی نامی آشناست و پیش از این آثاری همچون «فلسفه سینما» با ترجمه محمدرضا اسمخانی و نادره سادات سرکی، «فلسفه فیلم و هنر دیجیتال» از مجموعه فلسفه استنفورد با ترجمه گلناز نریمانی، «تفکر بر پرده سینما» با ترجمه ایمان امیر تیمور، «کتاب فکر کردن به واسطه داستان ها» با ترجمه مرتضی براتی و «ایده‌های بزرگ برای بچه‌های کوچک» از او در بازار نشر ایران منتشر شده است.

ترجمه و اجرای جلسه را مهدی چاوش‌ور برعهده دارد.

انتهای پیام/