رونمایی از پوستر کمپین مردمی «جنوب، جان ایران است»
همزمان با افزایش همدلی و همراهی مردم در پی حملات ناجوانمردانه آمریکا که از چند شب گذشته به مناطق جنوبی ایران آغاز شده،، پویش مردمی «جنوب، جان ایران است» برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه بینالمللی کنشگران توسعه فردا؛ همزمان با افزایش همدلی و همراهی مردم در پی حملات ناجوانمردانه آمریکا که از چند شب گذشته به مناطق جنوبی ایران آغاز شده، پویش مردمی «جنوب، جان ایران است» آغاز شده است.
این پویش با هدف اعلام همبستگی ملی با مردم جنوب کشور، حمایت از آسیبدیدگان و تقویت روحیه همدلی و انسجام اجتماعی راهاندازی شده است.
در این پویش، از عموم مردم، خیرین، فعالان اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد و تمامی اقشار جامعه دعوت میشود تا با مشارکت در فعالیتهای حمایتی و انساندوستانه، در کنار مردم مناطق جنوبی کشور باشند و سهمی در کاهش آلام و رفع نیازهای آنان ایفا کنند.
مونا رحمانی، مدیرعامل موسسه با تأکید بر اینکه «جنوب، جان ایران است» تنها یک شعار نیست، بلکه نمادی از وحدت، همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی ایرانیان است، اعلام کرد: این کمپین تلاش میکند ظرفیتهای مردمی را برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده و بازسازی امید در مناطق تحت تأثیر این حملات ساماندهی کند.
همزمان با آغاز رسمی این حرکت مردمی، پوستر کمپین «جنوب، جان ایران است» نیز رونمایی شد؛ پوستری که با بهرهگیری از نمادهای ملی و مفاهیم همدلی و مقاومت، پیام همراهی مردم ایران با جنوب کشور را به تصویر میکشد.
موسسه بینالمللی کنشگران توسعه فردا از همه هموطنان دعوت مینماید تا با پیوستن به این پویش، صدای همبستگی و حمایت از مردم جنوب ایران باشند و در این حرکت ملی و انساندوستانه مشارکت کنند.