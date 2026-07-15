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آغاز اکران آنلاین مستند «با من برقص»

آغاز اکران آنلاین مستند «با من برقص»
کد خبر : 1813582
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اکران آنلاین مستند «با من برقص» به تهیه‌کنندگی سیدجمال عودسیمین و کارگردانی محمد صفا، از امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در پلتفرم هاشور آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «با من برقص» روایت دو دوست به نام‌های راحله و فائزه است؛ راحله نابینای مادرزاد است و فائزه بر اثر ابتلا به بیماری RP (رتینیت پیگمانتوزا) به‌تدریج بینایی خود را از دست می‌دهد. راحله تلاش می‌کند ضمن ساختن زندگی‌ای سرشار از امید برای خود، نوری به دنیای تاریک دوستش فائزه هم بتاباند و او را در مسیر پذیرش و ادامه زندگی همراهی کند.

این مستند با روایت تجربه زیسته دو زن با مواجهه‌ای متفاوت با نابینایی، می‌کوشد توجه مخاطبان را به چالش‌های بیماران RP جلب کرده و ضرورت حمایت بیشتر از این جامعه را یادآور شود.

مستند «با من برقص» به تهیه‌کنندگی سیدجمال عودسیمین و کارگردانی محمد صفا، با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند ۶۰ دقیقه‌ای، محصول سال ۱۴۰۲، را از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه به‌صورت آنلاین از طریق پلتفرم هاشور تماشا کنند.

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