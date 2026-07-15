پخش زنده والیبال بلژیک و کوبا در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مرحله مقدماتی والیبال لیگ ملت‌های مردان سال ۲۰۲۶ و در هفته سوم و پایانی امروز چهارشنبه ۲۴ تیر از ساعت ۱۰ رقابت دو تیم بلژیک و کوبا را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش می دهد. بلژیک در جدول رتبه سیزدهم و کوبا در رده هیجدهم جدول ایستاده است.

این مرحله از مسابقات با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار می‌شود.