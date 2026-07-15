تفاهمنامه همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جشنواره فیلم مقاومت امضا شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جشنواره فیلم مقاومت، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به اهمیت این تفاهمنامه گفت: این توافق می‌تواند به تقویت روابط دوستانه و ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک کند.

وی افزود: اگرچه در گذشته به دلیل‌عدم وجود چنین تفاهمنامه‌ای، پیگیری‌ها با چالش‌هایی مواجه بود، اما اکنون امیدواریم که این همکاری‌ها به تسهیل روندهای فرهنگی و هنری منجر شود.

این تفاهمنامه از سوی محمدرضا ابراهیمی‌کیاپی مدیرکل همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جلال غفاری قدیر نماینده جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، امضا شد.

بر اساس این تفاهمنامه که با هدف جهانی‌سازی گفتمان مقاومت از دریچه سینما منعقد شده است، دو طرف از ظرفیت شبکه گسترده بیش از ۷۰ نمایندگی فرهنگی ایران در خارج از کشور برای برگزاری «هفته‌های فیلم مقاومت»، تشکیل «انجمن سینمای مقاومت» و شبکه‌سازی میان فیلمسازان آزاده بین‌المللی استفاده خواهند کرد.

در متن تفاهمنامه، مقابله با جنگ نرم دشمن از طریق روایت‌های هنری، گسترش تم‌های ضداستکباری، حمایت از فلسطین و معرفی صحیح فرهنگ مقاومت از اهداف اصلی این همکاری عنوان شده است.

بر پایه این توافق، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متعهد شد از طریق رایزنان فرهنگی خود هماهنگی‌های لازم را برای اجرای رویدادهای مشترک فراهم کند، برای مهمانان خارجی ویزای فرهنگی صادر کند، نسبت به جذب آثار فاخر سینمایی، مستند و انیمیشن از کشورهای مختلف برای حضور در جشنواره اقدام نماید و با تشکیل «کارگروه مشترک دیپلماسی»، بستر تأسیس دفاتر جشنواره در کشورهای هدف را فراهم آورد.

همچنین، معرفی جشنواره‌های همسو، کمک به برگزاری بازار فیلم مقاومت و دعوت از سفرا و رایزنان فرهنگی کشورها به اختتامیه جشنواره از دیگر تعهدات این سازمان است.

در مقابل، جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت موظف شد فیلم‌های منتخب را با زیرنویس‌های چندزبانه از جمله انگلیسی و عربی تأمین کند، مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به عنوان مهمان ویژه جشنواره دعوت کند و گزارش‌های مستمر از روند پخش و تأثیرات فرهنگی را به سازمان ارائه دهد.

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