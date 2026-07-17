«گاس» رکورد فروش گرانترین دایناسور جهان را شکست/ رکورد ۵۰ میلیون دلاری یک دایناسور
«گاس» در حراجی ساتبیز در نیویورک با قیمت ۵۰.۱ میلیون دلار به فروش رسید و رکورد گرانترین فسیل دایناسور فروختهشده در حراج را از آن خود کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ساتبیز، اسکلت یک دایناسور تیرانوسوروس رکس (تیرکس) با لقب «گاس»، که یکی از کاملترین نمونههای شناختهشده این گونه به شمار میرود، در حراجی ساتبیز در نیویورک با قیمت ۵۰.۱ میلیون دلار به فروش رسید و رکورد گرانترین فسیل دایناسور فروختهشده در حراج را شکست.
این فسیل ۶۷ میلیون ساله حدود ۳.۸ متر ارتفاع و ۱۱.۵ متر طول دارد و در سال ۲۰۲۱ در یک مزرعه دامداری در ایالت داکوتای جنوبی کشف شد.
نمایی از فسیل غول پیکر گاس
ساتبیز اعلام کرد فروش «گاس» رکورد پیشین این حراج را نیز جابجا کرده است. پیش از این، اسکلت تقریباً کامل یک استگوسوروس در سال ۲۰۲۴ با قیمتی نزدیک به ۴۵ میلیون دلار فروخته شده بود. همچنین اسکلت تیرکس معروف «استن» نیز در سال ۲۰۲۰ با بهایی نزدیک به ۳۲ میلیون دلار رکورددار بود.
یکی از کاملترین نمونههای تیرکس
اسکلت «گاس» حدود ۶۱ درصد کامل است و جمجمهای بسیار سالم با آروارهای پر از دندانهای قدرتمند، دو پای تقریباً کامل و تعدادی استخوان بسیار کمیاب، از جمله جناغ چنگالی (فورکولا)، را دربرمیگیرد.
این فسیل به افتخار گری لیکینگ، مالک زمینی که بقایا در آن کشف شد، «گاس» نامگذاری شده است. عملیات کاوش، مرمت و آمادهسازی این نمونه نزدیک به پنج سال به طول انجامید.
برنده حراج که هویت خود را فاش نکرده و از طریق تماس تلفنی در مزایده شرکت کرده بود، پس از ۱۰ دقیقه رقابت با شش خریدار دیگر، این فسیل را خریداری کرد. پیش از برگزاری حراج، ارزش این اثر بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار برآورد شده بود.
کاساندرا هاتن، نایبرئیس ساتبیز، پس از پایان حراج گفت: «گاس نه تنها یک کشف استثنایی است، بلکه نمونهای است که با بالاترین استانداردهای علمی حفاری، مستندسازی، آمادهسازی و نگهداری شده است.»
درخواست دانشمندان برای نمایش عمومی
انجمن دیرینهشناسی مهرهداران از مالک جدید خواست این فسیل را به یک موزه معتبر تاریخ طبیعی اهدا یا امانت دهد تا در دسترس پژوهشگران و عموم مردم باقی بماند.
کریستی کِری راجرز، رئیس منتخب این انجمن، گفت: «امیدواریم مالک جدید ارزش علمی و آموزشی خارقالعاده گاس را درک کرده و این نمونه را در اختیار یک موزه قرار دهد تا همچنان به پیشرفت علم کمک کند.»
در حال حاضر، فسیل «ایپکس»، رکورددار پیشین، به صورت امانت بلندمدت در موزه تاریخ طبیعی آمریکا نگهداری میشود. همچنین تیرکس «سو» در موزه فیلد شیکاگو و تیرکس «استن» در موزه تاریخ طبیعی ابوظبی به نمایش درآمدهاند.
استن، یکی از بزرگترین و کاملترین فسیلهای تیرانوسوروس رکس کشف شده، در سال ۲۰۲۰ در کریستیز نیویورک به نمایش گذاشته شد. (مری آلتافر/آسوشیتدپرس)
پادشاه دوران کرتاسه
تیرانوسوروس رکس که نام آن به معنای «شاه مارمولکهای ستمگر» است، در اواخر دوره کرتاسه در رأس زنجیره غذایی قرار داشت. این شکارچی عظیمالجثه با آروارههای نیرومند و دستهای کوتاه خود، امروزه مشهورترین دایناسور جهان محسوب میشود و در آثار فرهنگی متعددی، از مجموعه فیلمهای «پارک ژوراسیک» گرفته تا برنامههای کودک، حضور پررنگی داشته است.