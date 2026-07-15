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اعلام آمادگی بیش از ۲۶ هزار نفر از دارندگان قبوض حج تمتع در سامانه «حج من»

اعلام آمادگی بیش از ۲۶ هزار نفر از دارندگان قبوض حج تمتع در سامانه «حج من»
کد خبر : 1813531
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فرآیند اعلام آمادگی دارندگان قبوض حج تمتع به جهت تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ که از ۲۱ تیرماه در سامانه «حج من» آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و تا عصر امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، بیش از ۲۶ هزار نفر از متقاضیان، مطابق اولویت‌های اعلام‌شده، اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از روز ۲۱ تیرماه به‌صورت سراسری در سامانه «حج من» آغاز شده و تا عصر امروز، سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، بیش از ۲۶ هزار نفر از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع، بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده، نسبت به ثبت اطلاعات و اعلام آمادگی برای تشرف اقدام کرده‌اند.

در هفته نخست این فرآیند، امکان ثبت‌نام صرفاً برای زائرانی فراهم شده است که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده بودند اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند. ثبت‌نام سایر دارندگان قبوض نیز بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده در اطلاعیه سازمان حج و زیارت و مطابق اولویت‌های تعیین‌شده انجام خواهد شد.

پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابی‌های پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایش‌های مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پس از تائید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبت‌نام شامل انتخاب کاروان، تکمیل فرآیند نام‌نویسی و پرداخت هزینه‌های مربوط، مطابق برنامه زمان‌بندی و اطلاعیه‌های بعدی سازمان حج و زیارت انجام خواهد شد. از متقاضیان درخواست شده است برای اطلاع از آخرین اطلاعیه‌ها و انجام مراحل ثبت‌نام، صرفاً به سامانه «حج من» و درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.

تمامی متقاضیان اخبار و اطلاعیه ها را از پورتال رسمی سازمان حج و زیارت و همچنین کانال با زائران حج ۱۴۰۶ در پیام رسان های بله و روبیکا به آدرس @haj_ir_iran۱۴۰۶ دنبال کنند.

 

انتهای پیام/
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