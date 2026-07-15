به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت ؛ بر اساس آخرین آمار، استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۵۸ درصد ثبت‌نام‌شدگان را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

در میان مرزهای خروجی، مرز مهران با ۵۸ درصد همچنان نخستین انتخاب زائران است. پس از آن، شلمچه با ۲۴ درصد، خسروی با ۱۰ درصد، چذابه با ۵ درصد، مرز هوایی با ۲ درصد و باشماق و تمرچین در مجموع با یک درصد، به ترتیب بیشترین سهم انتخاب زائران را داشته‌اند.

از نظر ترکیب سنی نیز، ۴۷ درصد ثبت‌نام‌کنندگان در گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال قرار دارند. گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال با ۲۲ درصد، افراد ۶۰ سال و بالاتر با ۱۴ درصد، نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال با ۹ درصد و کودکان زیر ۱۱ سال با ۸ درصد، دیگر ثبت‌نام‌کنندگان سامانه سماح را تشکیل می‌دهند.

سازمان حج و زیارت از متقاضیان سفر اربعین حسینی درخواست کرد با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات، ثبت‌نام خود را در اولین فرصت از طریق سامانه samah.haj.ir انجام دهند تا علاوه بر بهره‌مندی از پوشش بیمه و خدمات پیش‌بینی‌شده، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای سفر و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر نیز فراهم شود.

ثبت‌نام در سامانه سماح؛ شرط بهره‌مندی از خدمات بیمه و درمانی اربعین/ جزئیات تعهدات بیمه زائران اعلام شد

سازمان حج و زیارت به‌عنوان مسئول کمیته ثبت‌نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین حسینی، با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام زائران در سامانه «سماح»، اعلام کرد تمامی متقاضیان سفر اربعین برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، درمانی، امدادی و سایر خدمات پیش‌بینی‌شده، باید پیش از سفر در سامانه samah.haj.ir ثبت‌نام کنند. بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، ثبت‌نام و دریافت پوشش بیمه‌ای برای همه زائران الزامی است.

بر اساس این مصوبه، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت پوشش بیمه‌ای و بخشی از هزینه‌های خدمات درمانی و امدادی (هلال احمر) از زائران دریافت می‌شود. سازمان حج و زیارت با راه‌اندازی سامانه سماح و برنامه‌ریزی برای ثبت‌نام، مدیریت اعزام و ارائه خدمات به زائران، تلاش کرده است با هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی اربعین، زمینه سفری ایمن‌تر، منظم‌تر و همراه با خدمات حمایتی مناسب را فراهم کند.

طبق قرارداد منعقدشده، غرامت فوت به هر علت (عمر زمانی) برای هر بیمه‌شده ۵۰۰ میلیون تومان و غرامت فوت ناشی از حادثه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه نیز تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. هزینه‌های جراحی و بستری ناشی از بیماری یا حادثه تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان و هزینه‌های درمان سرپایی و خدمات پاراکلینیکی تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای هر زائر تحت پوشش بیمه پرداخت خواهد شد. در صورت فوت ناشی از حادثه، علاوه بر غرامت حادثه، غرامت فوت به هر علت نیز به بیمه‌شده تعلق می‌گیرد.

بر اساس این قرارداد، نمایندگان شرکت بیمه در مبادی خروجی مرزهای کشور و نیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عراق مستقر خواهند بود تا روند ارائه خدمات درمانی و رسیدگی به خسارت‌ها را تسهیل کنند. همچنین پوشش بیمه‌ای زائران از زمان مقرر پیش از خروج از کشور آغاز شده، در طول اقامت در عراق ادامه می‌یابد و مطابق ضوابط اعلام‌شده تا پس از بازگشت به کشور معتبر خواهد بود. مدت پوشش بیمه‌ای هر زائر در کشور عراق نیز حداکثر ۲۰ روز تعیین شده است.