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رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران خبر داد؛

نگهداری آثار ارزشمند موزه‌های تهران در مخازن امن/ بازگرداندن آثار زمان اعلام رسمی پایان جنگ

نگهداری آثار ارزشمند موزه‌های تهران در مخازن امن/ بازگرداندن آثار زمان اعلام رسمی پایان جنگ
کد خبر : 1813528
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رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی از آثار تاریخی، گفت: آثار ارزشمند موزه‌های تهران همچنان در مخازن امن نگهداری می‌شوند و تا زمان اعلام رسمی پایان جنگ به موزه‌ها بازگردانده نخواهند شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سید احمد علوی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت حفاظت از آثار تاریخی پایتخت، اظهار کرد: با وجود اعلام آتش‌بس، با توجه به تداوم تهدیدات و رخدادهای اخیر، همچنان تمامی آثار ارزشمند موزه‌های تهران در مخازن امن نگهداری می‌شوند. 

او افزود: انتقال این آثار با هدف صیانت از میراث تاریخی کشور انجام شده و تا زمانی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به صورت رسمی شرایط بازگشت آثار را اعلام نکند، هیچ‌یک از آثار از مخازن امن خارج نخواهد شد. 

علوی با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث فرهنگی در اولویت قرار دارد، گفت: امنیت آثار تاریخی خط قرمز ماست و تمامی تصمیمات بر اساس نظرات تخصصی مراجع ذی‌ربط اتخاذ خواهد شد. 

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران همچنین درباره وضعیت بناها و موزه‌های آسیب‌دیده در جنگ بیان کرد: ارزیابی خسارت‌ها انجام شده و روند مرمت و بازسازی موزه‌ها و بناهای تاریخی، به ویژه مجموعه‌هایی که در حوزه مدیریت شهری قرار دارند، در حال انجام است و شهرداری تهران این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند. 

او ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن شرایط و اعلام رسمی مراجع مسئول، موزه‌ها بار دیگر به‌طور کامل میزبان شهروندان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی باشند.

 

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