همکاری انجمن مدرسان تئاتر با دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، هفتمین جلسه انجمن مدرسان خانه تئاتر، با حضور اعضای هیات مدیره و مدعوین، در محل خانه تئاتر، برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا اعضای هیات مدیره، پیرامون نحوه عضویت و حضور اساتید دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۴۶؛ در انجمن مدرسان خانه تئاتر با صبورا آجودانی مدیرفرهنگی،دانشجویی و پژوهش دانشگاه مطروحه، به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد تا در جلسات آتی، مقدمات آن فراهم شود.

همچنین در ادامه؛ با عضویت وابسته سامان قلیچ خانی توسط اعضاءِ؛ پس از بررسی مجدد پرونده و سوابق آموزشی وی، موافقت شد.

شایان ذکر است جلسه بعدی انجمن مدرسان خانه تئاتر، در نیمه اول مردادماه سالجاری، برگزار خواهد شد.

در این نشست تخصصی؛ حمید ابراهیمی رئیس هیات مدیره، عرفان پهلوانی، حامد شفیع خواه، بهروز مهر علیان، حمید رضا منجر، زکیه سیف و آیدا فرهمند، حضور داشتند.

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