سرپرست جدید ایرانصدا منصوب شد
احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، با صدور حکمی محمدغفاری خضری را به عنوان سرپرست اداره کل رادیو تعاملی ایرانصدا منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در متن حکم احمد پهلوانیان معاون صدا خطاب به محمد غفاری خضری آمده است: با توجه به اهمیت سکوی ایرانصدا به عنوان رسانه نوین رادیو و جایگاه آن در آینده رسانههای صوتی انتظار میرود با بهرهگیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، مأموریتهای زیر را محقق سازید:
طراحی، تولید وتأمین محتوای فاخر و شاخص صداپایه با هدف مرجعسازی ایرانصدا به عنوان رسانه جامع صوتی در کشور.
طراحی، تولید و انتشار محتوا در ساختارهای ویژه رسانههای نوین در سکوی چند رسانهای ایرانصدا.
طراحی، تولید و انتشار محتوا در ساختارهای کتاب گویا به عنوان ساختارهای صوتی ویژه رسانههای نوین.
تولید و انتشار محتوای پاک صداپایه برای گروه های مختلف سنی به خصوص در موضوعات دینی، هویت ملی، مهارتی و علمی در بسترهای جذاب قصهگویی، نمایشی و آوایی.
فرآوری و بازتولید محتوای شاخص شبکههای رادیویی و ایجاد ارزش افزوده در بستهبندی جدید و بازنشر آنها در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی تولید آثار فاخر ادبیات ایران با عنوان زیست بوم صوتی در کشور.
استفاده از هوش مصنوعی برای تولید متناسب با مأموریت ایرانصدا و معرفی تولیدات آن مجموعه.
بهره گرفتن از ظرفیتهای مختلف جهت معرفی جامع و کامل ایرانصدا.
طراحی گرافیکی جذاب و صفحهبندی مناسب و دستهبندی تولیدات برای جذب و سهولت دسترسی مخاطبان.
تقویت زیرساخت و توسعه امکانات فنی ایرانصدا به منظور بالا بردن سرعت استفاده از این سکو.
طراحی و راه اندازی ریز شبکههای مخاطب محور.
در پایان این حکم، معاون صدا ضمن قدردانی از تلاشهای مهدی شاملو منتظر مقدم در دوران تصدی این مسئولیت، برای محمدغفاری خضری در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرده است.
همچنین احمد پهلوانیان با صدور حکم دیگری، مهدی شاملو منتظر مقدم را با توجه به تعهد و تخصص وی در امور فنی و محتوایی رسانه ملی، به عنوان مشاور معاون صدا در حوزه فناوری اطلاعات و رسانههای نوین منصوب کرد.