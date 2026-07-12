آغاز اکران آنلاین مستند «این صحنه خانه من است»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم هاشور، مستند «این صحنه خانه من است» هفتمین مستند از مجموعه‌ی «وقفه‌ها» است که به زندگی و فعالیت‌های هنری افسانه ماهیان، بازیگر و کارگردان تئاتر می‌پردازد.

این مستند ضمن مروری بر زندگی شخصی و حرفه‌ای افسانه ماهیان و در قالب گفت‌وگویی با او، به بخشی‌ از فعالیت‌های هنری و آموزشی حمید سمندریان نیز می‌پردازد؛ روایتی که پیش‌تر در کتاب «این صحنه خانه من است» که زندگی، اندیشه و آثار حمید سمندریان در گفت‌و‌گو با افسانه ماهیان بوده نیز منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند ۷۲ دقیقه‌ای که در سال ۱۴۰۴ تولید شده است را از تاریخ ۲۲ تیرماه ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور آنلاین تماشا کنند.

فهرست عوامل این مستند عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: آریان رضایی، مجری طرح: امیر قالیچی، تدوین و اصلاح نور و رنگ: محمد جواد ایزدی، مدیر فیلمبرداری و صدابردار: سیامک سقایی، باحضور: افسانه ماهیان، منوچهر شجاع و نغمه ثمینی.

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