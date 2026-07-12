به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی «پناه» که گروه هنری آیتیست برگزارکننده آن است، با شرکت ۱۸ هنرمند ایرانی، روز سه‌شنبه، ۲۳ تیر ماه سال جاری به صورت آنلاین در کشور عمان به نمایش گذاشته می‌شود.

گروه هنری آیتیست و موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی، برگزارکنندگان این نمایشگاه گروهی هستند و آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد.

در «پناه»، ۱۸ هنرمند به نام‌های آتوسا آبسالان، افروزه گلشن خواص، اعظم قلعه، عسل حق پرست، آیناز رامکچی، بابک زیرک، فائزه شمسی زاده، هانیه زارع، کیومرث پیله چیان لنگرودی، مریم حقیقت، محبوبه رستگاری، معصومه رشیدی خسروبیگی، ملیکا منصورآبادی، مهدی فایض، سارا کیان، سیده زهرا قلندری، طیبه علیخان رباز، زهرا نوابی، ۲۶ اثر خودشان در زمینه هنرهای تجسمی و صنایع دستی را به نمایش می‌گذارند.

هنردوستان برای تماشای رویداد می‌توانند تا روز یک‌شنبه، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵ به صفحه اینستاگرام گروه هنری آیتیست به نشانی: aynazzareii و همینطور، کانال تلگرامی گروه هنری آیتیست به نشانی: https://t.me/aynazzareii و همچنین، سایت رسمی موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی به نشانی: http://aynazzareiiraaa.com/ مراجعه کنند. ⁨ ⁨ ⁨ ⁨

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