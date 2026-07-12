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سه‌شنبه ۲۳ تیر در ایرانی خوانی سنگلج؛

دانشجویان دانشگاه پارس نمایشنامه‌خوانی می‌کنند

دانشجویان دانشگاه پارس نمایشنامه‌خوانی می‌کنند
کد خبر : 1812071
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ایرانی خوانی سنگلج روز سه شنبه ۲۳ تیر میزبان نمایشنامه‌ای تازه نوشته شده به قلم محمد حاج‌محمدی است که با همراهی دانشجویان دانشگاه پارس خوانده میشود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایشنامه «از ما گذر نتوان کرد» نوشته و کارگردانی محمد حاج محمدی روز سه شنبه ۲۳ تیر ساعت ۱۷ برای اولین بار در ایرانی خوانی سنگلج نمایشنامه خوانی میشود. 

در خلاصه داستان «از ما گذر نتوان کرد» آمده است که لحظه شهادت حضرت عباس از زبان چهار عنصر طبیعت، آب و آتش، باد و خاک، روایت میشود. 

کسری ریاحی وفا، ستایش رستمانی، غزاله حسینی و اشکان تیموری خوانش نقش‌های این نمایشنامه را برعهده دارند. 

این اجرای نمایشنامه خوانی با موسیقی زنده همراهی میشود. علی طایفی نوازنده ساز کمانچه، مهدی اسد نوازنده ساز کوبه‌ای و آرش صفرعلی به عنوان خواننده این گروه را همراهی می‌کنند. 

دستیاری کارگردان را نیز مهرداد سوری بر عهده دارد. 

دومین دور ایرانی خوانی سنگلج با موضوع نمایشنامه‌های آیینی و عاشورایی در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار میشود. 

این برنامه بلیت فروشی ندارد و ورود برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.

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