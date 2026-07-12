فیلمبرداری «رستگاری در رمضان» به پایان رسید
فیلمبرداری فیلم «رستگاری در رمضان» به پایان رسید و این پروژه هماکنون در مراحل پایانی تدوین و صداگذاری قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، «رستگاری در رمضان» (آنسوی آوار) به نویسندگی و تهیهکنندگی محمدحسین عابد و کارگردانی محسن منشیزاده، پس از پایان فیلمبرداری وارد آخرین مراحل فنی شده است. تدوین این فیلم را موحد شادرو بر عهده دارد و صداگذاری آن نیز توسط رضا غرابیطهرانی در حال انجام است تا این اثر برای نمایش آماده شود.
«رستگاری در رمضان» اثری اجتماعی است که با تمرکز بر پیامدهای جنگ، زندگی انسانهایی را روایت میکند که درگیر تبعات این بحران شدهاند و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و زیست روزمرهشان را به تصویر میکشد.
در این فیلم علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب ایفای نقش کردهاند. همچنین طناز بیطرفان، کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار، شکیبا عابد، حسین عربمحمدی، مرتضی الوندی، سحر مختاری و حمیدرضا عربسرخی دیگر بازیگران این اثر هستند.
عوامل اصلی این پروژه عبارتند از: تهیهکننده، طراح و نویسنده: محمدحسین عابد، کارگردان: محسن منشیزاده، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گلسفیدی، مدیر صدابرداری: مصطفی گودرزی، تدوین: موحد شادرو، صداگذار: رضا غرابیطهرانی، مشاور هنری: پروا مدنی، جلوههای ویژه میدانی:بیتا اخلاقی، آهنگساز: مهدی کلانتری، مدیر برنامهریزی: پیام حنفی، سرپرست گروه کارگردانی: کیانوش عینی، طراح گریم: سوفیا نساجی، طراح صحنه و لباس: سحرالسادات سجادصادقی، مدیران تولید: ژیلا خوشبختی و احمد صمدی، عکاس: مهدی حیدری، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، فیلمبردار پشت صحنه: نیلوفر کریمی و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.