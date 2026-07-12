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پیام رئیس حوزه هنری به مناسبت درگذشت فرزند عبدالحمید قدیریان

پیام رئیس حوزه هنری به مناسبت درگذشت فرزند عبدالحمید قدیریان
کد خبر : 1812035
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رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی با پیامی، درگذشت فرزند عبدالحمید قدیریان، هنرمند نقاش، را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، در متن پیام محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری به مناسبت درگذشت علی قدیریان ،فرزند عبدالحمید قدیریان، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

استاد گرانقدر، جناب آقای عبدالحمید قدیریان

سال‌ها مجاهدت هنری و ارادت خالصانه جنابعالی به ساحت نورانی حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، نام شما را در شمار هنرمندان متعهد و دلداده مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام ماندگار ساخته است. اینک مصیبت جانکاه فقدان فرزند ارجمندتان، مرحوم علی قدیریان، برای همه آنان که با شما و خاندان محترمتان آشنایند، اندوهی عمیق و جان‌سوز است.

آن مرحوم نیز با تأسی به همین مسیر، بخشی از همت هنری خود را در آثاری چون مجموعه مستند «آسمان حسین» و مستند «کیست مرا یاری کند؟» به تبیین معارف امام حسین‌ علیه‌السلام با نگاهی تامل برانگیز از حرکت تاریخی انسان مبارز اختصاص داد و یادگاری ارزشمند از نگاه متعهد خویش بر جای نهاد.

چه همزمانی معناداری است که وداع با او نیز در روزهای سوگواری حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام رقم خورد؛ ایامی که دل‌های مؤمنان بیش از همیشه به مکتب صبر، رضا و استقامت اهل‌بیت علیهم‌السلام گره خورده است و امید می‌رود حضرت حق، به برکت این ایام، بر دل داغدار جنابعالی و خانواده معززتان آرامش و سکینه عطا فرماید.

اینجانب، این ضایعه دردناک را به جنابعالی، خانواده محترم، بستگان، دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمدمهدی دادمان رئیس حوزهٔ هنری انقلاب اسلامی

 

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