به گزارش ایلنا، حسن روح‌الامین (نقاش) درباره‌ی اولین زیارتش از مزار آقای شهید ایران متنی را منتشر کرده است.

در بخشی از این متن آمده:

توی این چند ماهه مردیم از دوریت. تا رسیدم به دارالذکر که انگار بیت رهبری بود. همون حاکمیت معنوی همون حس سادگی و در عین حال غربت. رسیدم بالای سر آقا به کمک دو تا دیگه از اولاد فاطمه زهرا سلام الله علی‌ها برگ گل‌های سرخ رو دور قبر اقا می‌ریختم. کم‌کم بارون شروع به باریدن گرفت و تند و تندتر شد. اروم شدم. حالا به این فکر می‌کردم که اقا بهترین جایگاه رو پیدا کرد. مگر نه اینکه ما برای عزیزمون بهترین‌ها رو می‌خواهیم همیشه.

الان از این بهتر دیگه چی؟ بعد از اینکه از حرم بیرون اومدم و فیلمی که از اون لحظه گرفته بودم رو دیدم متوجه شدم که پوشِ روی سنگ مزار اقا تشکیل شده بود از خطِ سه تا از هنرمندانی که می‌شناختمشون سطح بالایی، محمد روح الامین، پیشانی احتمالا کار استاد ابوالفظلی، و گوشه‌های‌پوش خط استاد نجابتی عزیز.

انگار هنرمندان خوشنویس سنگ مزار رو تو اغوش خودشون گرفته بودن.

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