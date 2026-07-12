«قائد» هم احساسات مردم مازندران را برانگیزاند و هم با مخاطب ارتباط برقرار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مهدی معصومی گرجی رئیس حوزه هنری استان مازندران گفت: نمایش «قائد» ۱۸ تیرماه همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد، با مشارکت بنیاد حفظ آثار و سازمان فرهنگی شهرداری آمل، دفتر امام جمعه آمل و صدا و سیما در شهر آمل اجرا شد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه حوزه هنری تلاش دارد تا در تمام شهرها نقش آفرین باشد و از آنجا که شهر آمل شهر علم و عرفان و اخلاق است و اجتماعات خوبی در آن شکل می‌گیرد، تصمیم گرفتیم تا این اثر را با تمرکززدایی از مرکز به شهرستان‌ها ببریم که با استقبال خوبی هم مواجه شد.

رئیس حوزه هنری استان مازندران افزود: نمایش «قائد» زندگینامه رهبر شهید بود که از کودکی تا شهادت ایشان را در بر می‌گرفت و توانست هم احساسات مردم را برانگیزاند و هم با مخاطب ارتباط برقرار کند به طوریکه مسئولان شهر آمل تقاضای استمرار اجرای آن را مطرح کردند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای این کاروان با این هدف انجام شد که نقش هنر متعهد و هنر انقلاب در جامعه جاری شود، ضمن اینکه زبان هنر زبانی تاثیرگذار بر مردم است و میتواند به شکل گویاتر، زنده‌تر و جذاب‌تر مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی را بیان کند.

معصومی گرجی ضمن ابراز آمادگی برای ادامه اجرای نمایش «قائد» در شهرستان‌های استان مازندران پس از رسیدن کاروان بدرقه خورشید به مشهد عنوان کرد: حوزه هنری تلاش دارد به زبان هنر در مسیر هنر انقلاب اسلامی قدم بردارد و ما امیدواریم که این امر تداوم پیدا کند.

وی یادآور شد: حرکت کاروان «بدرقه خورشید» با هدف اجرای آثار نمایشی در استان‌های مسیر بدرقه «آقای شهید ایران» از استان قم شروع شد و تا ۲۵ تیرماه در خراسان رضوی ادامه خواهد داشت.

رئیس حوزه هنری استان مازندران درباره بازخورد مخاطبان نیز اظهار کرد: «قائد» با واکنش بسیار خوبی از سوی مردم مواجه شد به طوریکه در هر بخشی از کار که با موسیقی همراه بود سریعا بازخورد مردم را شاهد بودیم. برای مثال در بخشی از نمایش که مثلاً موسیقی ایران پخش شد همزمان با اجرای نمایش، مردم شروع به پرچم‌گردانی کردند. ما چنین واکنشی را صرفا در سالگرد شهید سلیمانی در مازندران شاهد بودیم که با اجرای نمایش «سرباز» در شهرهای مختلف مثل ساری و قائم‌شهر محقق شد. نمایش «قائد» هم اثری در همین سبک بود و ما پرفرومنسی را شاهد بودیم که زندگی رهبر شهید را نشان می‌داد.

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