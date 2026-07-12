ارتقای استانداردهای راهنمایان گردشگری با ارزیابیهای تخصصی دنبال میشود
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز گفت: ارتقای استانداردهای راهنمایان گردشگری با برگزاری ارزیابیهای تخصصی و سنجش مستمر صلاحیت حرفهای متقاضیان دنبال میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، امید محبیاصل، ۲۱ تیرماه در حاشیه دومین جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری استان البرز، اظهار کرد: در این جلسه صلاحیت علمی و مهارتهای حرفهای هفت نفر از فراگیران دورههای راهنمایان گردشگری در گرایشهای ایرانگردی و جهانگردی (فرهنگی) و طبیعتگردی (اکوتوریسم) مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: پس از انجام مصاحبههای تخصصی و ارزیابی شاخصهای حرفهای، پنج نفر از متقاضیان موفق شدند امتیاز لازم را برای دریافت کارت راهنمای گردشگری بینالمللی کسب کنند و مراحل صدور کارت آنان مطابق ضوابط دنبال خواهد شد.
او با اشاره به اینکه فعالیت راهنمایان گردشگری نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و توانمندیهای تخصصی است، تصریح کرد: مصاحبه تخصصی تنها به سنجش محفوظات داوطلبان محدود نمیشود، بلکه میزان تسلط آنها بر مباحث مرتبط با گردشگری، توانایی انتقال صحیح اطلاعات، مهارت در مدیریت گروههای گردشگری، آشنایی با اصول حرفهای و نحوه مواجهه با شرایط مختلف سفر نیز در این فرآیند مورد ارزیابی قرار میگیرد.
این مسئول ادامه داد: راهنمایان گردشگری از مهمترین حلقههای ارتباطی میان گردشگران و جاذبههای فرهنگی، تاریخی و طبیعی هر استان هستند و کیفیت عملکرد آنان میتواند تأثیر مستقیمی بر رضایت گردشگران، معرفی شایسته ظرفیتهای مقصد و شکلگیری تجربهای مطلوب از سفر داشته باشد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات گردشگری از اولویتهای معاونت گردشگری استان است، گفت: تلاش میکنیم با برگزاری منظم جلسات کمیته فنی و انجام ارزیابیهای تخصصی، زمینه فعالیت افرادی را فراهم کنیم که علاوه بر دانش تخصصی، از مهارتهای حرفهای لازم برای همراهی گردشگران نیز برخوردار باشند.
محبیاصل همچنین درباره متقاضیانی که در این مرحله موفق به کسب حد نصاب امتیاز نشدند، اظهار کرد: این افراد برای ارتقای دانش تخصصی و تقویت مهارتهای حرفهای به دورههای تکمیلی معرفی میشوند تا پس از آمادگی بیشتر، در ارزیابیهای بعدی کمیته فنی شرکت کنند. هدف ما صرفاً ارزیابی نیست، بلکه توانمندسازی نیروهای فعال در صنعت گردشگری و ارتقای سطح خدمات این بخش است.
او در پایان با اشاره به استمرار فعالیت کمیته فنی راهنمایان گردشگری استان البرز گفت: این کمیته به صورت مستمر با هدف استانداردسازی خدمات راهنمایی گردشگری، ارتقای سطح دانش و مهارت راهنمایان، افزایش کیفیت تجربه گردشگران و حمایت از توسعه اشتغال تخصصی در صنعت گردشگری تشکیل جلسه میدهد و روند ارزیابی متقاضیان دریافت کارت راهنمای گردشگری را بر اساس ضوابط و معیارهای تخصصی دنبال میکند.