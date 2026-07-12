میزبانی پارک گردشگری «لاله» اسلامیه از زائران و عزاداران در مسیر بازگشت از مشهد مقدس
در پی برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای در مشهد مقدس و همزمان با موج بازگشت زائران به شهرهای خود، پارک گردشگری لاله اسلامیه به کانون استراحت و خدمترسانی به مسافران تبدیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کاظم شبنمزاده روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: شمار زیادی از زائران و خانوادههای آنان که از نقاط مختلف کشور خود را به مشهد مقدس رسانده بودند، در مسیر بازگشت از خدمات رفاهی و فضای مناسب پارک لاله اسلامیه بهرهمند شدند. حضور پرشور این کاروانها، حالوهوایی معنوی و همدلانه به ، پارک گردشگری لاله اسلامیه بخشید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فردوس افزود: در همین راستا، موکب پذیرایی مستقر در پارک لاله اسلامیه با هدف تکریم زائران و خدمترسانی به مسافران، در طول ساعات حضور کاروانها فعال بود و با ارائه پذیرایی و امکانات رفاهی، خدمات لازم را به عزاداران و زائران ارائه کرد.
او ادامه داد: همچنین ایستگاه ویژه «راهنما و هدایت زائران» نیز بهصورت شبانهروزی در حاشیه میدان بسیج مستقر شد تا با ارائه اطلاعات مورد نیاز و راهنماییهای لازم، شرایطی امن و آرام برای استراحت و ادامه مسیر زائران فراهم شود.
شبنمزاده ضمن قدردانی از شهرداری و عوامل اجرایی شهر اسلامیه و نیز دستگاههای اجرایی و خادمان موکب، اعلام کرد: خدمترسانی شایسته به زائران و مسافران عبوری، بهویژه در ایام خاص و مناسبتهای معنوی، از اولویتهای است و این روند با همدلی و مشارکت مردمی ادامه خواهد داشت.