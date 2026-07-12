پخش زنده فینال رویایی تنیس ویمبلدون در شبکه ورزش
شبکه ورزش فینال مسابقات تنیس ویمبلدون ۲۰۲۶، را امروز از ساعت ۱۸:۳۰، در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت مستقیم پوشش میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه ورزش امروز یکشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۱۸:۳۰، فینال مسابقات انفرادی مردان ویمبلدون ۲۰۲۶، بین یانیک سینر ایتالیایی و الکساندر زورف آلمانی را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
یانیک سینر و الکساندر زورف امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم میروند. سینر برای پنجمین عنوان گرند اسلم خود تلاش میکند و زورف بعد از اوپن فرانسه قصد دارد جام طلایی ویمبلدون را به افتخارات خود اضافه کند.
مسابقه امروز مشخص میکند چه کسی پادشاه جدید زمینهای چمن ویمبلدون امسال خواهد بود.