پخش زنده فینال رویایی تنیس ویمبلدون در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز یکشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۱۸:۳۰، فینال مسابقات انفرادی مردان ویمبلدون ۲۰۲۶، بین یانیک سینر ایتالیایی و الکساندر زورف آلمانی را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.

یانیک سینر و الکساندر زورف امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم می‌روند. سینر برای پنجمین عنوان گرند اسلم خود تلاش می‌کند و زورف بعد از اوپن فرانسه قصد دارد جام طلایی ویمبلدون را به افتخارات خود اضافه کند.

مسابقه امروز مشخص می‌کند چه کسی پادشاه جدید زمین‌های چمن ویمبلدون امسال خواهد بود.

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