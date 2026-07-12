به گزارش ایلنا، نمایش «گردن» با طراحی و کارگردانی سینا فاتحی و تهیه‌کنندگی یاشار شهیر، از امشب ۲۱ تیر ۱۴۰۵، در فیدیبو استیج میزبان علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود.

اجرای این اثر هر شب ساعت ۲۰:۴۵ آغاز می‌شود و به مدت ۳۵ دقیقه در فیدیبو استیج تئاتر_خانه هنر تمام ناتمام، واقع در خیابان کریم‌خان، خیابان عضدی جنوبی (آبان جنوبی)، خیابان جعفر شهری (سپند)، پلاک ۷۲ روی صحنه می‌رود.

هم‌اکنون بلیت اجراهای یکشنبه ۲۱ تیر تا سه‌شنبه ۲۳ تیر در فیدیبو آرت در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

نمایش «گردن» یک پرفورمنس اکسپریمنتال با رویکرد فیزیکال است که با تکیه بر بیان بدن، حرکت و تصویر، تجربه‌ای متفاوت از مواجهه با اجرا را برای مخاطب خلق می‌کند. این اثر تلاش دارد روایت خود را بیش از آنکه بر دیالوگ استوار کند، از طریق زبان بدن، میزانسن و کنش‌های اجرایی پیش ببرد.

در خلاصه «گردن» آمده است: «دگر باره اسپان ببستند سخت / به سر بر همی گشت بدخواه بخت / به کشتی گرفتن نهادند سر / گرفتند هر دو دوال کمر.»

سینا امان‌زاده، مهرشاد خدادادی و محسن لبافی اجراگران این نمایش هستند.

برخی از عوامل «گردن» عبارتند از طراح و کارگردان: سینا فاتحی، تهیه‌کننده: یاشار شهیر، دستیار کارگردان: پریسا حسینی، طراح پوستر: فرهاد فزونی، طراح نور: محمدرضا شعبان‌پور، طراح ویدئو پروجکشن: مهرداد رضایی و تبلیغات و موشن‌گرافی: حامد فرهی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به صفحه نمایش «گردن» در سایت فیدیبو آرت به آدرس (http://fidb.ir/buc) مراجعه کنند.

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