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نورا هاشمی و علیرضا آرا در یک دوراهی اخلاقی؛ «بی‌نام» آماده نمایش شد

نورا هاشمی و علیرضا آرا در یک دوراهی اخلاقی؛ «بی‌نام» آماده نمایش شد
کد خبر : 1812019
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فیلم کوتاه «بی‌نام» به کارگردانی ستاره آروین و تهیه‌کنندگی کاظم دانشی آماده نمایش شد.

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «بی‌نام» به کارگردانی ستاره آروین و تهیه‌کنندگی کاظم دانشی، مراحل فنی خود را پشت سر گذاشته و آماده حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌شود. 

این اثر داستانی ملتهب و پرتعلیق را در بستری اجتماعی روایت می‌کند. داستان فیلم حول محور زندگی ۲ خواهر می‌گذرد که در شرایط سخت معیشتی، با بحران از دست دادن پدر خود مواجه می‌شوند. اما ورود یک پزشک به خانه آن‌ها برای صدور گواهی فوت، سرآغاز رویدادی غیرمنتظره است؛ رویدادی که این ۲ خواهر را در معرض یک پیشنهاد عجیب و دوراهی اخلاقی بزرگی قرار می‌دهد. 

«بی‌نام» با تمرکز بر چالش‌های انسانی در مواجهه با شرایط اضطرار، تلاش دارد تا مرز میان اصول اخلاقی و نیازهای مادی را در قالب یک درام روان‌شناختی به تصویر بکشد. 

دیگر عوامل فیلم کوتاه «بی‌نام» عبارتند از نویسنده: سید محمدحسین حسینی، مجری طرح: سید محمدحسین حسینی، بازیگران: نورا هاشمی، علیرضا آرا، ستاره آروین، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا گلپور، تدوین: علی گورانی، طراحی و ترکیب صدا: سعید بابایی، اصلاح رنگ و نور: علی نوروزی، مدیر تولید: سید حمید احمدی، طراح گریم: فریبرز خان محمدی، طراح صحنه و لباس: علی سنگینی، دستیار نویسنده: رامتین اعلایی، مدیر برنامه ریزی: حانیه فراهانی، دستیار یک کارگردان: سجاد صادقی، منشی صحنه: شیما عارف، مدیر روابط عمومی: امیرعباس کنعانی، عکاس: میلاد بهشتی، طراح لوگو و پوستر: محمد باقری، طراح تیزر: امیرحسین صفری و مدیر تدارکات: حسین افشار.

 

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